“Cari biancorossi”: il Piacenza scrive ai tifosi

Dopo la serata di giovedì - che ha riunito in piazza Cavalli squadra, tifosi e sponsor - il Piacenza Calcio ha voluto fare chiarezza sulle voci legate all'assetto proprietario e all'ingresso del socio Kirill Bosov, blindando l'attuale governance e rilanciando l'obiettivo promozione all'interno di un percorso sostenibile e condiviso.



Nella lettera aperta diffusa dal Piacenza Calcio 1919, si legge tra l'altro: "La serata di giovedì ci ha restituito ancora una volta la forza, la passione e il senso di appartenenza della nostra gente. Vedere insieme tifosi, squadra, staff, dirigenti, soci, sponsor e rappresentanti del territorio è stata la dimostrazione più autentica di ciò che rappresenta il Piacenza Calcio: non soltanto una società sportiva, ma una storia e un’identità che appartengono a tutta la comunità biancorossa".

E ancora, sul ruolo di Bosov: "L’ingresso di Kirill Bosov rappresenta una componente importante del percorso di crescita intrapreso dalla Società, ma non comporta né l’immediato superamento dell’attuale governance né la progressiva uscita degli altri soci. Il suo investimento non è stato concepito come un’operazione occasionale o subordinata al risultato di una singola stagione, ma come parte di un progetto pluriennale finalizzato alla crescita sportiva, organizzativa e patrimoniale del Piacenza Calcio».



Infine la smentita sui rumor: "Non corrisponde al vero che siano già state definite uscite di soci nel giugno 2027 o che sia previsto, in caso di mancato risultato sportivo, un rapido disimpegno dell’investitore. Parimenti, non è corretto attribuire a un solo soggetto la costruzione della squadra e il sostegno economico della stagione. Il progetto sportivo nasce dall’impegno congiunto dell’intera compagine sociale".

IL TESTO INTEGRALE



GRAZIE, GENTE BIANCOROSSA

La serata di giovedì ci ha restituito ancora una volta la forza, la passione e il senso di appartenenza della nostra gente.

Vedere insieme tifosi, squadra, staff, dirigenti, soci, sponsor e rappresentanti del territorio è stata la dimostrazione più autentica di ciò che rappresenta il Piacenza Calcio: non soltanto una società sportiva, ma una storia e un’identità che appartengono a tutta la comunità biancorossa.

A nome del Club desideriamo ringraziare il popolo biancorosso che, oltre ad aver partecipato e condiviso con noi questo momento così significativo, ci accompagnerà e ci sosterrà per tutto l’arco dell’anno come ha sempre fatto e come sempre farà.

La nuova stagione nasce da un progetto comune, sostenuto con convinzione dall’intera compagine sociale. In questo percorso, l’ingresso di Kirill Bosov rappresenta una componente importante del percorso di crescita intrapreso dalla Società, ma non comporta né l’immediato superamento dell’attuale governance né la progressiva uscita degli altri soci. Il suo investimento non è stato concepito come un’operazione occasionale o subordinata al risultato di una singola stagione, ma come parte di un progetto pluriennale finalizzato alla crescita sportiva, organizzativa e patrimoniale del Piacenza Calcio.

Il progetto del Piacenza Calcio è sostenuto congiuntamente da tutti i soci, ciascuno secondo gli impegni assunti. L’attuale modello societario prevede una governance condivisa e una partecipazione comune alle responsabilità economiche, strategiche e gestionali del Club.

Gli eventuali sviluppi futuri dell’assetto proprietario sono disciplinati da accordi precisi, subordinati a specifiche condizioni e tempistiche. Non corrisponde pertanto al vero che siano già state definite uscite di soci nel giugno 2027 o che sia previsto, in caso di mancato risultato sportivo, un rapido disimpegno dell’investitore.

Parimenti, non è corretto attribuire a un solo soggetto la costruzione della squadra e il sostegno economico della stagione. Il progetto sportivo nasce dall’impegno congiunto dell’intera compagine sociale, del Consiglio di amministrazione e della struttura tecnica.

La promozione rappresenta naturalmente l’obiettivo sportivo del Piacenza Calcio, ma il percorso intrapreso ha carattere pluriennale e non può essere ridotto all’esito di una singola stagione.

La Società continuerà a lavorare con unità, responsabilità e ambizione, concentrando ogni energia sul campo e sulla crescita del Piacenza Calcio.

Buona stagione a tutti.