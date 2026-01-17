Primo squillo per Paoletti, i Lyons tornano al successo

I Lyons sbancano Colorno e si rilanciano in classifica, lasciando i parmigiani all’ultimo posto in solitaria. Vittoria perentoria quella dei Leoni, che marcano quattro mete e portano a casa anche un prezioso punto di bonus offensivo. Una grande prova di squadra e una partita sostanzialmente sempre controllata dopo il primo vantaggio nel punteggio conseguito alla mezzora. Nella ripresa Colorno ha provato a riportarsi in gara con orgoglio, ma la difesa dei bianconeri è stata encomiabile e ha salvato il vantaggio, prima della chiusura in meta di Pasini che ha certificato il successo, il primo dall'approdo di Tino Paoletti sulla panchina piacentina.

Prima occasione da punti per I Lyons al 7’, con Camero che cerca la via dei pali dalla lunga distanza ma non trova fortuna. Colorno si porta in attacco, e al 12’ trova la prima marcatura della gara con Moore che raccoglie un calcio alla bandierina del proprio compagno beffando Via in copertura. Ceballos trova i pali e porta i suoi a +7. La reazione dei piacentini non si fa attendere, e dopo diversi minuti in attacco è Giovanni Via a varcare la linea in tuffo dopo una grande azione di Felipe Moretti. I Lyons non mollano la presa, con il Colorno che non può fare altro che commettere fallo e lasciare campo ai Leoni. Dopo un altro lungo forcing è Bottacci a varcare la linea in un’azione di maul per dare il vantaggio ai suoi. Camero ancora preciso nella trasformazione per il 7-14. Ancora problemi per Colorno alla ripresa del gioco, con Butturini sanzionato con un cartellino rosso per un placcaggio pericoloso su Bottacci: Leoni

in superiorità numerica per il resto dell’incontro. È ancora Bottacci decisivo al 38’, quando carica in prima persona e sfonda la difesa parmigiana fino alla linea di meta, lanciando i suoi sul 7-19 prima dell’intervallo (palo di Camero sulla trasformazione).

In avvio ripresa i Lyons partono ancora a spron battuto, ma Colorno riesce a salvarsi da 10’ di forcing bianconero. I padroni di casa rialzano la testa al 52’, con Sangiorgi a finalizzare in meta il lavoro della mischia e portando u suoi a -5. Colorno prende fiducia, e per un quarto d’ora cerca la meta del pareggio, ma i Lyons alzano il muro e si salvano con una grande difesa. A risolvere la contesa è la volata di Pasini sull’ala al 74’, servito magistralmente da Nalaga, che vale la quarta meta dei Lyons e il vantaggio per 14-24. Negli ultimi minuti Colorno non riesce ad accorciare, e i Leoni possono festeggiare una vittoria pesantissima da cinque punti.

Grande gioia per i Leoni, che trovano la seconda vittoria stagionale e la prima affermazione con Paoletti a capo allenatore. In una partita tesa e difficile i bianconeri si sono affidati al grande lavoro della mischia, sempre in controllo delle operazioni e vera spina nel fianco per Colorno, unendo anche un ottimo gioco dei trequarti che poteva trovare anche più fortuna. Ora i Lyons si sono tolti un grosso peso, e possono lanciarsi con fiducia verso le prossime sfide e il girone di ritorno, senza abbassare la guardia in ottica cammino salvezza.

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons 14-24 (7-19)

Marcatori 1°t: 13’ m Moore tr Ceballos (7-0), 21’ m Via G. tr Camero (7-7), 30’ m Bottacci tr Camero (7-14), 38’ m Bottacci (7-19) 2°t: 52’ m Sangiorgi tr Ceballos (14-19), 73’ m Pasini (14-24)

HBS Colorno: Cattaneo; Moore (39’ Ghilardi), Lenzi, Waqanibau, Cupo; Ceballos, Ventresca; Koffi, Popescu (75’ Tontini), Varletta (75’ Rossetti); Butturini, Mugnaini (78’ Cordì); Pavesi (40’ Moreno), Sangiorgi (60’ Nisica) , Garziera (48’ Ascari). A disposizione: Visinia. All. Garcia

Sitav Rugby Lyons: Via G (79’ Colombo); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Camero (79’ Matenga), Via A (79’ Russo); Perazzoli, Cisse, Moretto (77’ Bance); Bottacci, Cutler; Moretti (40’ Horgan), Scatigna, Libero (52’ Acosta). A disposizione: Bolzoni, Salerno. All. Paoletti

Arb. Meschini (Milano)

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 2/2; Camero (Sitav Rugby Lyons) 2/5

Cartellini: 32’ cartellino rosso a Butturini (COL)

Note: Campo in discrete condizioni, giornata nuvolosa, circa 7°, vento 2 km/h, presenti allo Stadio circa 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0, Sitav Rugby Lyons 5

Player of the Match: Alberto Bottacci (Sitav Rugby Lyons