Piacenza Rugby sempre più... Forte. «Il segreto è non montarsi la testa»

È la squadra piacentina del momento, quella che più di tutte sta raccogliendo i migliori risultati in tutte le discipline: il Piacenza Rugby si è preso la copertina di Zona Sport grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Parma e alla vetta solitaria del girone 2 di Serie A2. Nella prima puntata del 2026, condotta da Marcello Tassi e Selina Pozzi, ospiti il tecnico biancorosso Claudio Forte e il tallonatore argentino Joaquin Guerra, protagonista assoluto del match con tre mete. Il successo per 22-10 sui ducali ha un peso che va oltre i cinque punti: imbattibilità conservata, sorpasso in classifica e tre lunghezze di vantaggio proprio su Parma.

«Serviva soprattutto a livello di consapevolezza – ha ammesso Forte –. È solo la settima di ventidue partite, ma vincere gli ultimi tre match era fondamentale». Niente proclami, ma la conferma di un gruppo solido e maturo. In campo uno dei simboli è stato Guerra, decisivo ma con un occhio sempre rivolto al collettivo: «Abbiamo una squadra forte e con grande esperienza. Ci aspettavamo una partita molto fisica, siamo stati bravi a non scomporci e a far valere la nostra qualità». Lo sguardo ora è rivolto alla trasferta di Milano, sapendo di essere nel mirino di tutti. Guerra scherza, ma non troppo: «L’asado lo devo ai miei compagni, prima o poi lo farò. Il mate? Per ogni argentino è scontato, ma solo a casa, non al campo». Forte resta concentrato: «Una delle nostre ricette è non montarci la testa. Gli avversari ci affrontano dando il 110%, perché siamo la squadra da battere. Le pressioni c’erano, ma non ci siamo fatti schiacciare dalle aspettative: dobbiamo solo continuare così».

Dopo l’ampio focus sul Piacenza Rugby, la puntata ha allargato lo sguardo anche alle altre realtà sportive del territorio. Restando sulla palla ovale, spazio ai Lyons, con la presenza in studio del nuovo tecnico Tino Paoletti, chiamato a guidare la squadra in una fase delicata della stagione. La prossima sfida contro Colorno rappresenta uno snodo quasi decisivo nella corsa a una salvezza complicata, ma ancora tutt’altro che impossibile. Passando al basket, si è parlato soprattutto del brillante cammino dell’Under 19 Gold della Bakery, protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello. L’assistente allenatore Riccardo Tomassini ha sottolineato il valore di un gruppo che sta “volando”, frutto di un lavoro condiviso tra settore giovanile e prima squadra. A chiudere la puntata il Karate Piacenza Farnesiana, sempre protagonista a livello nazionale. Il direttore tecnico Gian Luigi Boselli, insieme alle giovani Gaia Granelli e Ginevra Livelli, ha raccontato l’esperienza positiva dei CTR Games di Ostia, conferma della qualità di un progetto che continua a crescere.