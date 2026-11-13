I Lyons e il rugby piangono "Jonny"

L’ambiente della palla ovale dei Lyons Rugby è in lutto per la scomparsa di Jonathan “Jonny” Barbieri, giocatore dei Brancaleoni, che ha passato la palla a 34 anni.

Da cinque era entrato a far parte dei Brancaleoni, la squadra nata dal progetto di rugby integrato nata in collaborazione con Assofa. Camilla Merli non è solo l’allenatrice dei Brancaleoni, ma viene considerata una sorella maggiore, un’amica con la quale condividere la comune passione per il rugby: «Jonny è stato uno dei primi ragazzi a entrare a far parte dei Brancaleoni – spiega, visibilmente commossa – era uno dei nostri giocatori storici. Aveva sempre una buona parola per tutti, soprattutto per le donne alla quali faceva il baciamano in segno di saluto. Distingueva gli uomini in “amici” e le donne in “amiche” forse perché in ognuno di loro vedeva sempre la possibilità di un’amicizia, di un legame, di uno scambio».

Il Lyons hanno pubblicato un toccante messaggio sulle proprie pagine social: «Jonny ha passato la palla. Tutti noi oggi perdiamo un amico, un tifoso, un ragazzo pieno di passione che amava stare in mezzo alla sua famiglia. Jonny è stato uno dei primi ragazzi a partecipare al progetto dei Brancaleoni, innamorandosi del rugby, dei suoi valori e dei nostri colori fin dal primo giorno. Da allora è stato sempre in prima linea in campo e al nostro fianco sugli spalti. Ci lascia troppo presto, ma la vita vissuta assieme non la dimenticheremo mai. Ciao Jonny, e grazie».