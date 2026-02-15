I Lyons rimangono scottati dalle Fiamme Oro

Nella seconda giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie A Elite i pronostici sono stati rispettati e hanno visto le prime cinque formazioni in lizza per l’accesso alla doppia semifinale scudetto superare le restanti cinque squadre con un risultato piuttosto severo. Compreso quello subito dalla Sitav Lyons impegnata nella trasferta romana contro le Fiamme Oro, che si è tradotto in un bottino di ben undici mete (nove trasformate) realizzate dai poliziotti romani contro la meta della “bandiera” firmata da Bance.

Più che di un passo indietro da parte dei Lyons, vincitori di due scontri diretti consecutivi nel finale del girone di andata, occorre sottolineare il passo in avanti compiuto dalle Fiamme Oro a conferma di una continuità che non si riscontrava da diverse stagioni a questa parte.

E’ chiaro che la squadra cremisi stavolta non intenda lasciarsi sfuggire un obiettivo inseguito da diversi anni.

Tornando alla sfida con i bianconeri è apparso abbastanza evidente quale fosse la differenza tecnica e fisica tra le due contendenti nonostante un primo tempo concluso sul parziale di 21-7: tre le mete realizzate dai padroni di casa contro la meta di Bance poi trasformata da Camero. A partire dall’inizio della ripresa la situazione è cambiata drasticamente, gli equilibri si sono spezzati col trascorrere dei minuti e le Fiamme Oro sono quindi cresciute in termini di ritmo e intensità, finendo con il travolgere la squadra bianconera e aggiungendo altre otto mete senza subirne alcuna.

Per quanto concerne la classifica non è cambiata la situazione: le prime cinque squadre hanno ottenuto 5 punti mentre le restanti cinque squadre non hanno preso punti di bonus.

Ora il massimo campionato osserverà una lunga sosta per dare spazio alla Coppa Italia di A Elite e al Se Nazioni, per riprendere il 14 marzo con la Sitav Lyons schierata al Beltrametti di fronte al Viadana.

Fiamme Oro 73

Sitav Lyon 7

Fiamme Oro Rugby: Cornelli, Lai, Forcucci (15’st Fusari F.), Gabbianelli, Guardiano (21’st Canna), Di Marco, Piva (21’st Gambarelli), De Marchi, Drudi (15’st Chianucci), Angelone (13’st Stoian), Piantella, Fragnito, Morosi (9’st Carnio), Corvasce (15’st Di Censi), Bartolini (15’st Barducci). All.: Forcucci

Sitav Lyons: Via G. (13’st Colombo), Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini, Camero (13’st Russo), Via A. (13’st Franzoso), Moretto, Bance, Cisse (25’ Perazzoli), Bottacci (17’st Salerno), Cutler, Horgan (11’st Moretti), Scatigna (17’st Maggiore), Libero (17’st Bona). All.: Tino Paoletti