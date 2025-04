Panchina "all blacks"? I Lyons pensano a Matenga

I Sitav Lyons hanno annunciato la fine della collaborazione con Bernardo Urdaneta , il tecnico argentino che ha guidato i Lyons nelle ultime due stagioni.Chi prenderà il suo posto? La società bianconera non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo ma le prime indiscrezioni indicano una pista neozelandese. Si tratterebbe di Kingi Matenga, neozelandese di Palmerston, classe 1978. Matenga è un personaggio noto nell’ambiente della palla ovale piacentina per aver vestito proprio la maglia dei Lyons nella stagione 2005-2006, in Serie A, con Loredano Castagnola come presidente e Claudio Deltrovi allenatore. In ordine di tempo è stato il 35 straniero dei Lyons, il 18 proveniente dalla terra dei Maori. Con i Lyons, schierato nel ruolo di terza linea, ha raccolto 22 presenze realizzando 8 mete. Dopo aver concluso la carriera di giocatore in Nuova Zelanda, ha allenato diversi club della sua Regione. L’incarico di vice allenatore dovrebbe essere ricoperto da Tino Paoletti, per la quarta stagione consecutiva, sempre che il tecnico toscano non decida di trasferirsi al Rugby Monferrato, retrocesso in Serie B, dove Paoletti ha svolto da qualche mese a questa parte il ruolo di consulente per la mischia.