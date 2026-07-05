Un baby-leone in Azzurro

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2026/2027 dei Lyons Rugby, che questa settimana ha ricevuto la notizia della convocazione in Nazionale Under 18 del giovane talento bianconero Daniele Galuzzi.

Il giovane “leone” prenderà parte al primo raduno stagionale della selezione azzurra, che si terrà a Parma dal 13 al 16 luglio agli ordini dello staff tecnico guidato dal commissario tecnico Alessandro Castagna e che coinvolgerà 35 atleti.

Classe 2009, Galuzzi ha affrontato nella passata stagione la prima annata nella categoria Under 18, imponendosi subito come grande protagonista della squadra bianconera allenata da Daniele Mozzani, Eugenio Alfonsi e Marco Molina.

Galuzzi segue così altri giovani “leoni” convocati nelle selezioni giovanili azzurre negli ultimi anni, come Sebastiano Bolzoni, Christopher Baas e Filippo Isola, tutti arrivati a vestire la maglia della prima squadra da teenager.