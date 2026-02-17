Sara Fantini, un esordio già al top al Dordoni con il nuovo tecnico
Domenica scorsa, l'olimpionica ha preso parte al trofeo invernale di lanci organizzato dall'Atletica 5 Cerchi
Redazione Online
|1 ora fa
Da sinistra, Viola Bianchi, Sara Fantini, Agata Gremi, Erma Gjuzi e Margherita Guasconi
E' stata ovviamente Sara Fantini la grande protagonista al Dordoni dove, domenica scorsa, in occasione del secondo trofeo invernale di lanci, valido quale Campionato regionale, l'Atletica 5 Cerchi ha mandato in scena l'evento che metteva in palio l'accesso alle finali nazionali. L'olimpionica di Fidenza, detentrice del record italiano (75,77), ex campionessa europea e 18 volte campionessa d'Italia nel martello, ha sbaragliato la concorrenza (come sempre accade nei contesti nazionali) e ha bagnato il proprio esordio stagionale con un ottimo 72,38 metri: "E' la prima volta che inizio la stagione con una misura così buona" ha spiegato la campionessa tesserata per i Carabinieri e che a Piacenza si è presentata con il nuovo tecnico, Renzo Pozzo, ex atleta e biomeccanico e docente universitario. Una collaborazione che sembra destinata a produrre frutti ulteriori per una carriera, quella di Fantini, che ha già fatto segnare la partecipazione a due Olimpiadi (Tokyo e Parigi con tanto di finale). Su Libertà, l'intervista completa alla campionessa e anche tutti i principali risultati degli atleti piacentini in gara, con Agata Gremi (martello) e Norberto Fontana (giavellotto) a farla da grandi protagonisti nel corso del meeting piacentino.
