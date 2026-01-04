Si riparte da Desenzano, il Piace sogna la vetta
Reduce da cinque vittorie di fila, la squadra di Franzini ora accusa 3 punti di distacco dalla capolista Lentigione
Redazione Online
|1 ora fa
Torna in campo oggi alle 14.30 il Piacenza che, dopo la sosta natalizia osservata dal campionato di Serie D, riprende la rincorsa alla vetta, ora distante soli 3 punti, con la delicatissima trasferta di Desenzano. I biancorossi, reduci da cinque vittorie di fila e in serie utile da nove giornate, affronta una delle principali rivali per la promozione diretta. Franzini si presenta in riva al lago con la rosa pressoché al completo e forte del sostegno dei tifosi che dovrebbero muoversi ancora una volta in gran numero per spingere il Piace nella corsa al primo posto posto occupato dal Lentigione. Pochi i dubbi di formazione per Franzini, potrebbe scattare anche l'esordio per l'ultimo arrivato, il centravanti ex Forlì Francesco Manuzzi. Queste le probabili formazioni:
DESENZANO (4-2-3-1): Fratti; Parlato, Arpino, Bakayoko, Andreis; Bovolon, Gori; Baraye, Gabbianelli, Procaccio; Brighenti. A disposizione: Rizzi, Antonelli, Tomaselli, Cardella, Giorgi, Catania, Barranca, Ntube, Gasperi. All. Gaburro.
PIACENZA (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Putzolu, Taugourdeau, Poledri; Lordkipanidze; D'Agostino, Mustacchio. A disposizione: Kolgekaj, Trombetta M., Bianchetti, Martinelli, Sollini, Manuzzi, Mazzaglia, Cabri, Sartorelli, Campagna, Pizzi, Trombetta N. All. Franzini.
Arbitro: Cavacini (Lanciano), assistenti Di Meglio (Napoli) e Salinelli (Genova).
Orario: 14.30.
Stadio: Tre Stelle-Francesco Ghizzi, Desenzano del Garda (BS).