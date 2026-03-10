Sofia Bouraya d'argento ai Regionali

Ancora un brillante risultato per il Karate Piacenza Farnesiana, che festeggia la prestazione di Sofia Bouraya. La portacolori piacentina ha preso parte con successo al campionato regionale assoluto Emilia Romagna Fijlkam che si è tenuto a Mirandola (Modena), dove ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria -55 kg, vincendo nettamente i primi due incontri e perdendo di misura l’incontro valevole per la medaglia d’oro.

Le prime due atlete sono qualificate per il Campionato italiano che si terrà ad Ostia (Roma), al Centro olimpico federale Fijlkam il 28 e 29 marzo, quando Sofia Bouraya rappresenterà l’Emilia Romagna.

Sofia ha già fatto parte della squadra regionale in occasione dei campionati italiani 2025 (centri tecnici regionali) che si sono svolti ad Urbino. Inoltre, recentemente in Croazia ha conquistato il settimo posto alla Coppa del Mondo Wkf, ove erano presenti 90 nazioni di tutti i continenti.

Il team piacentino guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi esprime soddisfazione per l’eccellente risultato per l’atleta che ha compiuto da poco 18 anni (età minima per partecipare alle qualificazioni regionali per il campionato italiano assoluto).