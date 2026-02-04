Sport senza barriere, Lions, Cip e i club piacentini regalano un'opportunità

Questo il calendario completo degli eventi dell’iniziativa “Sport senza barriere”, l'iniziativa presentata oggi, mercoledì 4 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Piacenza. Presenti l'Assessore Mario Dadati, oltre al presidente e al vice del Circolo Lions Il Farnese, Sandro Camisa e Paolo Molinari e Marta Consonni, delegata provinciale del Cip, oltre ai rappresentanti delle tantissime associazioni sportive che hanno aderito alla manifestazione "a tappe" che consentirà a tanti giovani e giovanissimi con disabilità di misurarsi con le più svariate discipline. Questo il calendario:

Domenica 8 febbraio: dalle 14.30 al Circolo della scherma Pettorelli di via Alberici Sabato 21 febbraio: dalle 15 alla palestra delle scuole medie di via Fermi a Caorso con il Kodokan Caorso Sabato 28 febbraio: dalle 15 alle 17 alla palestra di viale Amendola 29/b a Castel San Giovanni judo con il Martial Thao Domenica 1° marzo: dalle 15.30 alle 17.30 alle palestre ex Pontieri di Piacenza sitting volley con la VAP Domenica 8 marzo: dalle 14.30 alle 17.30 alla parrocchia Preziosissimo Sangue (via Zanella 15, Piacenza) showdown con il CIP Sabato 14 marzo: a Bobbio (ora e luogo da definire) orienteering con la Federazione Italiana Sport Orientamento Sabato 21 marzo: dalle 14.30 alle 17 al Pala San Lazzaro di Piacenza baskin con il Piacenza Baskin Club Sabato 28 marzo: dalle 10 alle 17.30 al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola handbike e dalle 15 alle 17.30 all’azienda agricola La Bosana (strada Canova 12, Piozzano) equitazione Da definire altri due eventi, un secondo sull’orienteering e uno sul tennis tavolo con la Teco Cortemaggiore.