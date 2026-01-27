Storica tripletta rosa per la 5 Cerchi

Weekend da protagonista per l’Atletica 5 Cerchi ai Campionati regionali Indoor di Parma, dove arriva una storica tripletta nei 400 metri Allieve.

Mila Santi conquista il titolo regionale Under 18 e si laurea anche vicecampionessa regionale assoluta con il tempo di 1’02”93. Alle sue spalle Lucia Rossetti chiude al secondo posto in 1’07”62, e completa il podio Alessia Trabacchi in 1’09”00. Ai piedi del podio, sempre tra le Allieve, Faustina Condolino.

In campo maschile spicca soprattutto la prestazione di Gianmatteo Bisi, protagonista di una prova di alto livello sui 400 metri che gli vale il doppio argento regionale, sia nella categoria Under 20 sia in quella assoluta. L’atleta dell’Atletica 5 Cerchi chiude in 54”41, al termine di una gara condotta con grande personalità. Un risultato che certifica il suo momento di forma e rafforza le ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti outdoor. Buon quarto posto per l’allievo classe 2010, Leonardo Disingrini, all’esordio sulla distanza, che chiude in 1’00”03.

A Modena, nel salto in lungo, prestazione di spessore per Francesco Terzoni, che conquista la medaglia di bronzo assoluta con 6,78 metri, al termine di una gara molto regolare (6,67 m – 6,74 m – nullo – 6,67 m – 6,66 m – 6,78 m). Per l’atleta piacentino si tratta della conferma dopo il recente titolo regionale Under 20. Positivo anche il rientro di Nicola Panni, autore di 6,20 metri. In gara anche Chiara Olivieri (4,70 m) ed Erika Pagani (4,09 m).

Luca Panni in azione

Sempre a Parma, nel meeting regionale giovanile, arrivano segnali promettenti dal settore Under 16. Nell’asta Luca Panni (2010) conquista un bellissimo argento eguagliando il primato personale di 3,20 metri, risultato che lascia ben sperare in vista dei prossimi Campionati Regionali, dove potrebbe già arrivare anche il minimo per i Campionati Italiani Cadetti.

Nel salto triplo Cadette, Giorgia Gropelli chiude ai piedi del podio con 10,28 metri, mentre Eleonora Marroni, all’esordio nella specialità, atterra a 9,22 metri. Nei 60 metri Sara Bergonzi corre in 9”50. Nei 1000 metri, Viola Pagani (2011) e Samuele Gomez (2010) fermano il cronometro rispettivamente su 3’47” e 3’39”.

Un fine settimana che ha visto l’Atletica 5 Cerchi protagonista in più settori, dalla velocità ai salti, con medaglie e piazzamenti di rilievo e numerosi primati personali per gli atleti blu-arancio, segnali chiari dell’ottima preparazione svolta dal settore tecnico, sia nel vivaio sia nelle categorie assolute.