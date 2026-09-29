Super a scuola e nello sport, a Riccardo la "borsa di studio Solenghi"

C’erano i colori biancorossi della Vittorino da Feltre e quelli biancazzurri della Nino Bixio sabato scorso sulle acque piacentine del Po, insieme per un evento sportivo in ricordo di Francesco Solenghi. L’edizione 2026 del Memorial Solenghi, manifestazione organizzata dalla società del presidente Gianluigi Tedesco per onorare la figura dell’allenatore piacentino con trascorsi nei due sodalizi remieri rivieraschi, ha infatti preso vita nel tratto del Grande Fiume di fronte al pontile biancorosso con la partecipazione di diversi equipaggi misti composti da atleti della Vittorino e della Nino Bixio, che si sono sfidati in gare sprint sulla distanza dei 500 metri.

Irrilevanti, proprio per la natura amichevole della manifestazione, i risultati delle regate. Vitto e Nino, infatti, hanno voluto vivere insieme sportivamente questo evento in ricordo di un allenatore che ha davvero lasciato il segno nei tanti giovanissimi canottieri che sono cresciuti e si sono forgiati con i suoi insegnamenti, un tecnico capace di farsi apprezzare non soltanto per le sue qualità ma anche per la sua capacità di fare gruppo e di coltivare amicizie. Il momento più significativo dell’evento è stata la consegna della Borsa di studio “Francesco Solenghi”, assegnata ogni anno dai familiari dell’indimenticato allenatore piacentino a un canottiere della Vittorino da Feltre distintosi sia per i risultati sportivi che per quelli scolastici.

L’edizione 2026 è stata assegnata a Riccardo Podestà, giovane e promettente atleta della squadra agonistica della Vittorino capace di coniugare studio e sport con brillanti risultati. Alla consegna della borsa di studio e alle regate in acqua erano presenti Claudia, Matteo, Lorenzo e Federico Solenghi, rispettivamente moglie, figlio, fratello e nipote dell’indimenticato allenatore biancorosso. La società biancorossa era invece rappresentata da Laura D’Amato, consigliere delegato al settore canottaggio, e dagli allenatori Paolo Michelotti e Gianluca Riscazzi.