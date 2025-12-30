Tornei natalizi da protagonista, super Vap a Modena e a Rovereto

Vacanze natalizie in campo per due formazioni della Volley Academy Piacenza impegnate in tornei giovanili di grande prestigio tra Modena e Rovereto: per l’Under 18 Merisana VAP alla Winter Cup un grande quinto posto su quarantotto formazioni provenienti da tutto il paese e anche oltre confine, per le Under 12 del Bar da Luca VAP la sesta piazza nella categoria Under 13 del Torneo di Natale di Rovereto. La Winter Cup, importante torneo giovanile organizzato dalla Pallavolo Anderlini, ha richiamato nel modenese squadre di altissimo livello dando vita ad un evento sportivo di grande caratura tecnica che ha messo alla prova le Under 18 della Merisana VAP. Nella fase a gironi un percorso netto per la Academy che ha saputo mantenere alta la concentrazione superando Agira (Enna), Marino Pallavolo (Roma) e CogoValle Genova riuscendo ad ottenere un’ottima posizione nella classifica avulsa per il prosieguo del torneo. La seconda fase si è aperta con il successo sulla Rubierese che ha spianato la strada verso il quarto di finale con il Moma Anderlini. Partita di grande interesse in quella che è stata l’unica battuta d’arresto in tre giorni: la sconfitta ha determinato l’accesso alla parte di tabellone con il palio il quinto posto, conquistato dopo la vittoria con Chions.

«Un bilancio sicuramente positivo - commenta coach Michele Fanni -. Nelle prime giornate siamo riusciti a far giocare tutti quanti esprimendo sicuramente una discreta pallavolo e ottenendo degli ottimi risultati in crescendo con una finale per il quinto posto giocata con Chions, un avversario molto fisico e quindi un test probante per il nostro percorso nel campionato Under 18. L'unico rimpianto è che con Anderlini non siamo riusciti ad esprimere il nostro miglior gioco però, in un torneo così lungo ed impegnativo, ci sta avere momenti di calo rispetto alla prestazione in finale».

MERISANA VAP: Di Luzio, Borri, Fortunato, Di Paolo, Isitor, Uwadiae, Fenzio, Montanari, Sandonà, Momo, Russo, Glavina, Carlà (L), Ferri (L). All. Fanni

FASE A GIRONI

Lupo Mobili Volley Agira-Merisana VAP 0-2

Merisana VAP-Marino Pallavolo 2-0

Merisana VAP-CogoValle Genova 2-0

ELIMINAZIONE DIRETTA

Merisana VAP-Rubierese Volley 2-0

QUARTI DI FINALE

Merisana VAP-Moma Anderlini 0-2

SEMIFINALI E FINALE 5/6 POSTO

Merisana VAP-Libellula Banca Crs 2-0

Chions Fiume Volley-Merisana VAP 0-2

Per le giovanissime Under 12 allenate dai coach Riccardi e De Piccoli viaggio verso la trentacinquesima edizione del Torneo di Natale di Rovereto, un appuntamento capace di richiamare in Trentino giocatrici da tutta Italia. Il Bar da Luca VAP, che disputa i campionati territoriali Under 13 e 14, è sceso in campo nella categoria Under 13 dando vita ad un torneo decisamente proficuo sotto i profili del divertimento e dei risultati. Sette le partite disputate dalle giovanissime che hanno saputo tradurre in campo quanto appreso nel corso di questi mesi: soltanto lo stop con la Bassa Vallagarina ha determinato il successivo accesso alle finali per il quinto posto con una grande partita al cospetto della Pallavolo Cernusco, chiusa con la sconfitta nel set breve. Una sconfitta che non ha scalfito l’umore del gruppo e la bontà delle prestazioni offerte.

«Avere sette partite garantite in tre giorni di torneo ci ha permesso di far giocare tanto tutte le bimbe e ci ha dato la possibilità di introdurre delle novità a livello tattico - spiega coach Sylvie De Piccoli - La squadra si è impegnata a mettere in pratica tutte le richieste: sono state brave inoltre a gestire la fatica e la pressione per partite da dentro/fuori. Un’esperienza che ci aiuta ad affrontare al meglio i nuovi gironi Under 13 e 14 provinciali e che ci dà conferma della solidità delle basi sulle quali è stato impostato il lavoro a settembre: siamo molto contenti del livello tecnico espresso».

BAR DA LUCA VAP: Alice Clini, Noemi Coppellotti, Martina Cornaghi, Nicol Dobreva, Sole Lamberti, Irene Milani, Mia Negrotti, Serena Paolucci, Bianca Raffo, Giulia Santi, Diletta Solis Zambrano, Erika Stojkova, Martina Tagliaferri. All. De Piccoli-Riccardi

PRIMA FASE

Bar da Luca VAP-Neugries Bolzano 2-0

Bar da Luca VAP-Pallavolo C9 2-0

ATA Volley Trento-Bar da Luca VAP 2-1

FASI FINALI

Bassa Vallagarina Volley-Bar da Luca VAP 2-0

Pallavolo Cernuso-Bar da Luca VAP 0-2

Mori Santo Stefano-Bar da Luca VAP 0-2

FINALE 5/6 POSTO

Pallavolo Cernusco-Bar da Luca VAP 2-1