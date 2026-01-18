Tridente in gol, il Piace passa a Imola 3-0

Missione compiuta per il Piacenza, che sul campo dell'Imolese conquista la prima vittoria del 2026, bagnata dalle reti di tutti e tre gli attaccanti scelti da mister Arnaldo Franzini. La sblocca Manuzzi alla fine di un primo tempo dominato, ma povero di grandi occasioni. Nella ripresa il Piace spinge ancora di più sull'acceleratore, favorito anche dall'espulsione di Manzoni. Raddoppia D'Ago e tris di Mustacchio, per una giornata buona sul campo, ma meno positiva a livello di classifica. Tutte le rivali per la promozione, infatti, hanno tutte vinte: biancorossi ancora quarti a sei punti dalla capolista Lentigione.

Domenica prossima al Garilli arriverà la Rovato Vertovese.

Primo tempo

Piacenza a trazione anteriore sul campo dell'Imolese per la ventesima giornata di Serie D. I biancorossi devono vincere per restare attaccati al treno di testa e mister Arnaldo Franzini mette D'Agostino mezzapunta dietro Mustacchio e Manuzzi.

Piace subito aggressivo, al 4' fuori di un soffio il destro a gito dal limite di D'Ago.

All'8' un pallone vagante arriva sui piedi di Mattiolo, che dal cuore dell'area mette alto.

Al 13' percussione centrale di Campagna, che supera due uomini e una volta in area serve Manuzzi, anticipato da Dall'Osso in scivolata disperata.

Al 18' azione elaborata del Piacenza, con palla mossa da destra a sinistra per D'Agostino, il cui mancino basso e parato in tuffo da Salgado.

Al 20' irresistibile spunto sulla destra di Mustacchio, ma il cross dal fondo non trova nessuno pronto alla battuta.

Al 25' punizione di D'Ado dalla destra, solito stacco imperioso di Putzolu per Manuzzi, anticipato dalle mani del portiere di casa.

Al 29' altra occasione da calcio piazzato: sponda di Mustacchio, Campagna tira ma trova l'involontaria ribattuta di Sbardella.

Al 32' l'Imolese rompe l'assedio biancorosso con Mattiolo, che spezza il raddoppio di Poledri e Bertin, crossa rasoterra dal fondo, trovando il piedone di Sbardella che mette in corner.

Al 35' Manuzzi è servito in velocità sulla sinistra, traversone immediato ma Bellucci anticipa di un soffio Mustacchio.

Al 38' ennesima azione tambureggiante dei biancorossi, con D'Ago che tira debolmente, sulla respinta ci prova al volo Putzolu, murato in angolo.

Un minuto dopo cross rasoterra di D'Agostino dalla sinistra, Manuzzi anticipato praticamente sulla riga di porta. Sul calcio d'angolo, pero, l'attaccante si riscatta mettendo dentro da due passi la palla passata in una selva di gambe.



Secondo tempo

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni.

Al 5' contropiede del Piacenza, D'Agostino è troppo lento e, quando conclude dal limite, Ricci respinge.

Al 13' galoppata di 50 metri di D'Ago sulla destra, cross sul secondo palo per il piatto sinistro dell'accorrente Mustacchio, salvato sulla linea da Ricci.

Al 14' le parti si invertono: Mustacchio mette dentro dalla sinistra, piatto sinistro di D'Agostino e Salgado devia sulla traversa, poi Manuzzi non riesce a ribadire in rete la respinta.

Al 19' Agbugui crossa teso dalla sinistra, Sbardella in tuffo di testa sventa la minaccia.

Al 23' l'Imolese resta in dieci: Manzoni è espulso per un'entrataccia a metacampo su Campagna, per l'arbitro è (giustamente) rosso diretto.

Al 29' il portiere di casa è prodigioso a togliere dall'incrocio dei pali in destro a giro di Mustacchio. Salgado si ripete sull'angolo sul colpo di testa di Manuzzi, ma sulla respinta si avventa D'Agostino per il 2-0 biancorosso facile facile.

L'Imolese accusa il colpo e l'inferiorità numerica, il Piace è padrone del campo.

Al 34' Campagna usa le maniere forti per fermare Bellucci ed è ammonito.

Al 39' angolo per l'Imolese, respinge la difesa biancorossa, palla a Campagna che si invola solitario verso la porta avversaria, davanti a Salgado serve a Mustacchio una palla da spingere dentro a porta vuota per lo 0-3.

Il tabellino

Imolese (4-4-2): Salgado; Dall’Osso, Ricci, Bellucci (35'st Tandara), Elefante; Mattiolo (35'st Dragoi), Pampalon (22'st Troiano), Manzoni, Agbugui; Rizzi, Manes (16'st Capozzi). A disposizione: Cipi, Macario, De Chiara, Ayari, Serra. All.: Protti.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli (42'st Silva), Bertin (42'st Zaffalon); Campagna, Putzolu, Poledri; D’Agostino (40'st Mazzaglia); Mustacchio (43'st Garnero), Manuzzi. A disposizione: Kolgecaj, Trombetta, Lordkipanidze, Cabri, Sartorelli. All.: Franzini.

Arbitro: Pascuccio di Ariana Irpina (assistenti Cucci di Trapani e Palazzo di Campobasso).

Reti: 40'pt Manuzzi (P), 30'st D'Agostino (P), 39'st Mustacchio (P)

Ammonito: 34'st Campagna (P), 39'st Lordkipanidze (P, dalla panchina).

Espulso: 23'st Manzoni (I).

