Ufficiale, Fornaroli pilota di riserva McLaren: «Super felice»
Il campione del mondo piacentino ha ricevuto l'investitura ufficiale dalla scuderia britannica
Redazione Online
|3 ore fa
Ora c’è anche l’annuncio ufficiale della McLaren Racing. La scuderia inglese, nella stagione 2026, conterà su Leonardo Fornaroli quale pilota di riserva nel team di Formula 1. «Leonardo ricoprirà questo ruolo oltre ad assolvere ai compiti di pilota test e sviluppo – si legge sul comunicato diramato dalla McLaren – all'interno del Programma di sviluppo piloti McLaren». Una notizia nota ormai da settimane ed emersa subito dopo la conquista del titolo mondiale di Formula 2 da parte del talento piacentino che subito dopo l’investitura ufficiale, ha condiviso attraverso le sue storie Instagram la gioia per l’inizio della sua nuova avventura: «Super felice di condividere finalmente con voi ciò che mi attende nel 2026» ha scritto Fornaroli sulle sue pagine social. "Nel suo ruolo di Pilota di Riserva, Collaudatore e Sviluppo, Leonardo intraprenderà inoltre un intenso programma di test e simulazione per supportare il suo sviluppo e fornire un supporto prezioso al team di Formula 1 in un'era senza precedenti di nuove normative" ha scritto ancora la McLaren all'interno del comunicato stampa.
