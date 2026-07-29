Bassanini già al lavoro: "Saputo dell'offerta, ho avuto la pelle d'oca"

«C’erano due squadre interessate, il mio procuratore mi ha nominato la prima ed era una proposta davvero interessante. Ma quando mi ha fatto il nome del Piacenza, mi è venuta la pelle d’oca e gli ho detto di accettare immediatamente».

Ora è ufficiale: Riccardo Bassanini è tornato al Piacenza. L'esterno classe 2006 torna in biancorosso con la formula del prestito accordato dal Pisa dopo l'esperienza maturata nello scorso campionato tra le fila del Pavia. Il giocatore piacentino era esploso due stagioni fa agli ordini di mister Stefano Rossini e innescando così l'interesse dei nerazzurri toscani.

L’esterno classe 2006, che due anni fa aveva spiccato il volo verso il Pisa dopo sei mesi eccezionali in bianco Rosso, arriva con la formula del prestito: « Sono consapevole di dovermi in qualche modo rilanciare e penso di essere venuto nel posto giusto per farlo. La squadra è forte, la concorrenza è tanta, ma io voglio bruciare l’erba ogni volta che sarò chiamato in causa».

Il prestito è stato ufficializzato nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio, Bassanini ha raggiunto la squadra a Monticelli per la prima amichevole stagionale e ha effettuato un allenamento a parte.

In queste ore è inoltre trapelata la notizia di un interessa del Piacenza per il centrocampista del Ravenna, Paolo Rrapaj. La trattativa non si è ancora conclusa e la distanza tra le parti non consente di fare previsioni di sorta. Il giocatore 29enne, stando a quanto raccolto, in caso di addio alla formazione romagnola, gradirebbe l'approdo tra le fila biancorosse, nonostante il salto di categoria verso il basso.