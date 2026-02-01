Una distrazione è fatale: Piace ko a Pistoia

Il Piacenza perde di misura il big match contro la Pistoiese, pagando carissima l'univa vera distrazione di una gara molto nervosa.

Decide un colpo di testa di Rizq a metà ripresa: il numero 9 è bravo ad anticipare Martinelli sul cross di Saporetti.

Nel primo tempo biancorossi (oggi in blu) attenti a concedere poco o nulla ai locali, spinti da un tifo caloroso. Anzi, i ragazzi di mister Franzini si rammaricano per una traversa di Poledri direttamente da calcio d'angolo e per un rigore (apparso abbastanza chiaro) su Campagna.

Nella ripresa è il Piace a tenere in mano il pallino del gioco, con la Pistoiese a puntare sulle rapide ripartenze.

La fiammata di Rizq al 19', su cui Ribero è prodigioso, sembra casuale, ma al 26' lo stesso attaccante segna il gol partita.

I biancorossi si sbilanciano, soffrono alcuni contropiede, ma non riescono mai impensierire Giuliano.

Peccato, perché la ormai ex capolista Lentigione ha perso a Rovato ed è superata dal Desenzano. Piace scavalcato anche dalla Pro Sesto.

Domenica prossima al Garilli arriva il San Giuliano City.





Primo tempo

La 22ª giornata del girone D di Serie D mette il Piacenza di fronte alla trasferta più dura: la Pistoiese, uscita rafforzata dal mercato di inverno.

Per uscire indenne da uno stadio Melani gremito da almeno tremila presenza, tra cui 300 piacentini, mister Arnaldo Franzini sceglie di imbottire il centrocampo, con il debutto dal primo minuto di Alessandro De Vitis, e rinuncia a D'Agostino, con il tandem offensivo composto da Mustacchio e Manuzzi.

Tra gli avversari, l'ex biancorosso Della Latta a centrocampo e tridente di lusso Saporetti-Rizq-Russo.

Il Piace parte bene, con grande personalità nonostante il caloroso tifo locale, e al 3' genera due pericolo: sul cross dalla destra di Mustacchio arriva con un attimo di ritardo Manuzzi, sul contro-traversone di Poledri non trova il tempo giusto per la battuta Cabri.

All'8' traversa di Poledri direttamente da calcio d'angolo.

Al 9' Russo scappa sulla sinistra a Cabri, cross rasoterra arretrato per l'accorrente Biagi, che di destro trova la parata in tuffo di Ribero sul secondo palo.

La partita è nervosissima e agonisticamente molto accesa, con i locali che cercano soprattutto di creare la superiorità numerica sul settore destro della difesa biancorossa.

Al 16' da una punizione a favore del Piacenza si scatena un contropiede arancione, ben contrato da recupero di Putzolu.

Al 17' gol annullato alla Pistoiese: sulla sponda di Russo, Saporetti è giudicato in fuorigioco dal guardialinee, tra le vibranti proteste di casa.

Al 29', dopo una fase molto combattuta a centrocampo, Maldonado raccoglie la respinta di testa di Martinelli su cross di Saporetti e di controbalzo chiama Ribero alla parata centrale.

Al 31' bella imbucata di Campagna per Manuzzi, che defilato sulla destra tira e trova la grande parata di Giuliani. Sugli sviluppi dell'angolo, contropiede della Pistoiese, con Russo che serve Biagi, il cui tiro da favorevole posizione finisce alto.

Al 38' Russo riceve palla largo a sinistra, si accentra e prova un tiro a giro che finisce altissimo.

Al 43' protesta il Piacenza per un contatto dubbio in area locale di Campagna e Maldonato, ma l'arbitro lascia giocare.

Dopo un minuto di recupero finisce senza reti il primo tempo.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre senza cambi.

Inizio bloccato, primo tiro di Russo all'8' deviato in angolo da Cabri.

Al 17' percussione di Bertin che vince un paio di contrasti al limite e in area è fermato in extremis da Bertolo.Poi azione di Poledri che guadagna il fondo e crossa, pallone deviato da un difensore che impegna Giuliani in angolo. Sugli sviluppi dell'angolo, la difesa di casa respinge, Cabri sbaglia di testa l'alleggerimento, palla a Rizq che da trenta metri prova il pallonetto, alto.

Un minuto dopo ancora il numero 9 di casa riceve palla il area da Tempre e sfodera un sinistro su cui Ribero è prodigioso.

Al 26' il vantaggio della Pistoiese: lancio lungo di Della Latta che sembra irraggiungibile, ma Russo ci arriva e dalla linea di fondo crossa di esterno, trovando l'inzuccata vincente in anticipo di Rizq.

Franzini mette subito D'Agostino al posto di De Vitis.

Al 30' un rimpallo fa arrivare la palla sul destro di Saporetti, che mette a lato da buona posizione.

Poi dentro Garnero al posto di Cabri, con Putzolu che diventa terzino destro e un assetto super offensivo davanti: 4-2-3-1.Al 33' Russo ci prova dal limite, ma il destro dal limite è debole.

Un minuto dopo lo stesso attaccante mette alto da posizione defilata.

Al 40' occasionissima per il Piacenza, con il diagonale di Mustacchio che non centra la porta, sulla traiettoria Putzolu è in fuorigioco.

Al 45' Russo spreca malamente un contropiede, calciando alto di sinistro.Nei cinque minuti di recupero il debuttante Asencio prova la sforbiciata ma commette fallo.

Poi il cross teso di Garnero non trova nessuno.

Il tabellino

Pistoiese (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani (41'st Cuomo), Gennari, Tempre; Della Latta, Maldonado (29'st Campagna F.), Biagi (20'st Rossi); Saporetti (44'st Accardi), Rizq (38'st Raicevic), Russo. A disposizione: Malagotti, Pellegrino, Campagna, Montalto, Sangare. All.: Lucarelli.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri (31'st Garnero), Sabardella, Martinelli (47'st Asencio), Bertin; De Vitis (27'st D'Agostino), Putzolu, Poledri; Campagna S. (38'st Mazzaglia); Mustacchio, Manuzzi. A disposizione: Kolgecaj, Arba, Zaffalon, Silva, Lordkipanidze. All.: Franzini.

Arbitro: Zito di Russano (assistenti Sperati di Nichelino e Pongan di Biella).

Rete: 26'st Rizq

Ammoniti: Biagi (PIS); Della Latta (PIS), Costa Pisani (PIS), Bertin (PIA)

SERIE D

