Un'altra domenica di verdetti per i dilettanti, in Promozione duello serratissimo

Per i calciatori dilettanti, si tratta di domeniche di fuoco. Verdetti ormai scritti, come in Eccellenza dove il Nibbiano&Valtidone oggi festeggerà di fronte al proprio pubblico lo sbarco in Serie D dopo il match con il Mutina. Big match a Viano, dove il Fiorenzuola proverà, nonostante le assenze, un blitz che significherebbe sorpasso e secondo posto.

In Promozione, più che appassionante invece il duello tra Gotico e Castellana, nelle prime due posizioni e divise da un solo punto: i ragazzi di Achilli viaggiano alla volta di Luzzara, mentre l’undici di Ciotola se la vedrà al Soressi con la Bagnolese a caccia di punti per evitare i playout. Quest’ultimo, obiettivo ancora vivo per la Spes Borgotrebbia che affronta in uno scontro diretto delicatissimo il Terme Monticelli. Identica sorte per il CarpanetoChero che bussa alla porta del Vezzano e prova a dar seguito al gran momento.

In Prima Categoria invece, a tre turni dal termine del torneo, la Lugagnanese deve gestire i quattro punti di margine sullo Ziano. I valdardesi di mister Fermi ospitano la Pianellese (salvezza non ancora certa) mentre i valtidonesi se la vedranno con l’Alsenese affamata di punti.

In Seconda, tutto deciso nel girone A dove i Samurai hanno perso la seconda gara stagionale nell’anticipo con la Pontolliese, mentre nel girone B, il Cadeo spera ancora nell’aggangio alla vetta in un’ultima giornata che sembra però apparecchiata per il successo finale della Viarolese Sissa.

Per finire la Terza: ultimi 90’ nel girone A dove Travese e Santantonio sperano in un inciampo del Riverniviano capolista, di scena sul campo della Podenzanese per un finale dalle mille emozioni.

ECCELLENZA

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PROMOZIONE

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PRIMA CATEGORIA

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SECONDA CATEGORIA GIRONE A

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SECONDA CATEGORIA GIRONE B

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TERZA CATEGORIA GIRONE A

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TERZA CATEGORIA GIRONE B

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