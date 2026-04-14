Il quattordicenne scomparso si è presentato dai carabinieri con la fidanzata

E' tornato a casa dopo oltre una settimana che non se ne avevano notizie il ragazzino di 14 anni che si era allontanato dall'abitazione di Piacenza, dove vive con i familiari, la sera di Pasquetta, il 6 aprile scorso. A quanto si è appreso si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di via Beverora accompagnato dalla sua fidanzata. Il caso era stato seguito anche dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?"

L’ultimo avvistamento era stato giovedì pomeriggio 9 aprile nei pressi del supermercato Gulliver di San Giorgio. Il ragazzino era stato poi visto a Borgonovo nottetempo, in occasione della Fiera dell’Angelo, e successivamente a San Nicolò e a Castelsangiovanni. I suoi familiari avevano fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri, che avevano avviato un’indagine per rintracciare il quattordicenne, che compirà 15 anni fra pochi giorni. La sorella, attraverso Libertà, aveva lanciato un appello per chiedere a chiunque avvistasse il ragazzo di chiamare subito il 112.