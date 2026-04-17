Scontro tra cinque tir in autostrada, lunghe code durante i soccorsi

Un incidente stradale che ha coinvolto 5 mezzi pesanti è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 17 aprile sulla corsia sud dell'autostrada A1 nel territorio di Somaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lodi con una autopompa e un'autogrù e dal distaccamento volontario di Casalpusterlengo con un'autopompa. Cinque le persone coinvolte nello scontro, soccorse dal personale del 118 intervenuto con due elicotteri e ambulanze. Presente anche la polizia stradale.

Durante le operazioni di soccorso la carreggiata è rimasta chiusa al traffico e si sono formate lunghe code.