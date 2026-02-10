Viola domina a Parma e migliora il suo primato di 40 secondi
La giovane Pagani protagonista assoluta nella 3 chilometri di marcia. Domenica Sara Fantini in gara al Trofeo organizzato dalla 5 Cerchi
Redazione Online
|2 ore fa
Giorgia Groppelli e, a sinistra, Viola Pagani
Grande prova di Viola Pagani, giovanissima dell'Atletica 5 Cerchi che, al meeting regionale di Parma andato in scena nei giorni scorsi, ha conquistato il primo posto nella 3 chilometri di marcia nella categoria Cadette. Un successo accompagnato da un nuovo primato personale, migliorato addirittura di 40 secondi. Un vero trionfo che è preludio alla settimana che conduce all'appuntamento organizzato proprio dalla società del presidente Lorenzo Garganese: domenica prossima infatti, scatta il Trofeo invernale di lanci. Sulla pedana piacentina, annunciata la presenza dell'olimpionica Sara Fantini, specialista nel lancio del martello.
