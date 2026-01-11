Arriva Monza, Boninfante: «Partita complicata, squadra che sa giocare e lottare»

Archiviata l’impegnativa trasferta in Repubblica Ceca nel secondo turno di Cev Cup, la Gas Sales Bluenergy torna subito a concentrarsi sul campionato. Oggi alle 18, il PalabancaSport sarà teatro della quindicesima giornata di Superlega, la quarta del girone di ritorno, con i biancorossi chiamati a sfidare Monza (che nella gara d’andata disputata lo scorso novembre, aveva sconfitto con un netto 3-0). La formazione brianzola, scenderà nel palazzetto piacentino ancora incerottata dal filotto di insuccessi collezionati nelle ultime gare (contro Perugia, Trento e Verona), compresa la sfida che le è costata l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro i dolomitici (gli avversari che la Gas Sales troverà alle Final Four di Bologna il prossimo 7 febbraio).

«Ci aspetta una partita complicata, un po' per la nostra situazione attuale, un po' perché loro arrivano da una serie di sconfitte contro squadre importanti – spiega coach Dante Boninfante – Tuttavia, è una squadra che sa giocare e sa lottare. Come approcceremo la sfida? Dovremo essere bravi a compattare il nostro gruppo. Sono convinto che anche il pubblico, avendo riconosciuto la situazione di difficoltà che sta vivendo la squadra, ci darà un grosso sostegno».

Dall’altra parte della rete, la Gas Sales arriva con molte partite nelle gambe ma anche con la determinazione di onorare il campo anche per chi, in questo momento, è costretto a restarne lontano.