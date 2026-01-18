Al Palabanca con Grottazzolina, che chance per la Gas Sales

Sulla carta un impegno agevole che però, come noto, non ammette amnesie per evitare pessime sorprese. La Gas Sales Bluenergy, oggi alle 18, riceve il fanalio di coda della Superlega di volley, Grottazzolina. Un confronto dal pronostico che pende inevitabilmente dalla parte della squadra di Boninfante, reduce da tre vittorie consecutive nel pieno di un momento d'oro nel corso del quale è arrivata la qualificazione agli ottavi di Coppa Cev e alla final four di Coppa Italia. L'allenatore biancorosso sarà privo di due pezzi da novanta come Simon e Galassi, assenze che affliggeranno il reparto centrali ancora a lungo, ma che non dovrebbe incidere eccessivamente in vista del match con i marchigiani chiamati a un'autentica impresa. Comparoni e Seddik dovrebbero partire dal primo istante nel sestetto titolare.