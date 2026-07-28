Bovolenta e Galassi alle finali di Vnl in Cina
Pallavolo - I due giocatori della Gas Sales Bluenergy convocati dal ct Fefè de Giorgi
Redazione Online
|1 ora fa
Bovolenta e Galassi in azzurro
Il ct Azzurro Fefè de Giorgi ha ufficializzato i 14 convocati per le fasi finali della Vnl, in programma da domani al 2 agosto a Ningbo in Cina.
Confermati nella rosa della Nazionale i giocatori della Gas Sales Bluenergy Gianluca Galassi e Alessandro Bovolenta.
Spicca ancora l’assenza di Alessandro Michieletto: lo schiacciatore dell’Itas Trentino continuerà il suo percorso di recupero dall’infortunio con lo staff della nazionale a Firenze.
Confermati nella rosa della Nazionale i giocatori della Gas Sales Bluenergy Gianluca Galassi e Alessandro Bovolenta.
Spicca ancora l’assenza di Alessandro Michieletto: lo schiacciatore dell’Itas Trentino continuerà il suo percorso di recupero dall’infortunio con lo staff della nazionale a Firenze.
Nel reparto centrale De Giorgi si affiderà a Galassi, Roberto Russo, Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti.
In posto due, Alessandro Bovolenta rappresenterà l’alternativa a Yuri Romanò, altra vecchia conoscenza piacentina reduce da una stagione in Russia, oltre a poter essere, come ha dimostrato, una preziosa soluzione tattica nel doppio cambio palleggiatore-opposto.
A completare il roster saranno gli schiacciatori Mattia Bottolo, Luca Porro, Daniele Lavia e Francesco Sani, i liberi Gabriele Laurenzano e il veterano Fabio Balaso, mentre in cabina di regia agiranno Riccardo Sbertoli ed il capitano Simone Giannelli.
In posto due, Alessandro Bovolenta rappresenterà l’alternativa a Yuri Romanò, altra vecchia conoscenza piacentina reduce da una stagione in Russia, oltre a poter essere, come ha dimostrato, una preziosa soluzione tattica nel doppio cambio palleggiatore-opposto.
A completare il roster saranno gli schiacciatori Mattia Bottolo, Luca Porro, Daniele Lavia e Francesco Sani, i liberi Gabriele Laurenzano e il veterano Fabio Balaso, mentre in cabina di regia agiranno Riccardo Sbertoli ed il capitano Simone Giannelli.
L’Italia scenderà in campo giovedì alle 9 contro gli Usa.