Gas Sales a Perugia per tenere aperta la serie col dubbio Mandiraci

Missione complicata, ma non impossibile. Si tratta dell’ultima chiamata ai biancorossi per la lotta al tricolore. Stasera alle 18 nel fortino umbro, la Gas Sales Bluenergy avrà l’ultima occasione per riaprire la serie di semifinale scudetto contro Perugia. Sotto 2-0, i biancorossi non hanno però dato l’impressione di essere fuori dai giochi. Nelle prime due sfide, infatti, Piacenza ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari con la formazione avversaria, mettendo in campo intensità e qualità, anche senza il giovane talento Efe Mandiraci (il miglior giocatore dei quarti di finale).

«Anche i minimi dettagli, contro Perugia, possono fare la differenza – ammette l’opposto della Gas Sales Alessandro Bovolenta –. Per gara 3 dovremo fare qualche errore in meno in fase di contrattacco e rimanere concentrati per gestire alcuni momenti caldi. Per il resto credo che l’approccio della squadra, giovedì sera, sia stato quello giusto. Siamo partiti cattivi e abbiamo tenuto bene il campo. In alcuni frangenti della partita, anche senza Efe, siamo riusciti ad esprimere un buon gioco». La necessità per Bovolenta e squadra è capire cosa introdurre per provare a fare la differenza durante il terzo atto di semifinale scudetto. Coach Dante Boninfante sceglierà di schierare in campo Efe Mandiraci per tentare la contromossa e provare a riaprire la serie? O preferirà dare fiducia al gruppo, tenendo a riposo il giovane talento turco per averlo fresco durante l’andata di finale contro Luneburg in Cev Cup?