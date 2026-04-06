Gas Sales all'assalto della corazzata Perugia

Dopo i successi europei, la Gas Sales Bluenergy si tuffa nella semifinale scudetto. Oggi alle 17.30 al PalaBarton Energy di Perugia si gioca gara 1, nel primo confronto ufficiale tra le due formazioni nei playoff di Superlega.

Gli umbri, dopo aver vinto la Supercoppa italiana e il Mondiale per Club, hanno chiuso la stagione regolare al primo posto. Campione d’Europa in carica, la formazione guidata da Angelo Lorenzetti ha chiuso il capitolo dei quarti contro Monza con un netto 3-0. Ad arricchire un percorso stagionale di successo, i prossimi avversari di Piacenza sono reduci da una vittoria pesante contro il Guaguas Las Palmas in Champions League, che ha permesso loro di staccare il pass per le final four del massimo torneo continentale.

I precedenti parlano di un dominio umbro. In diciannove precedenti, Perugia ha vinto in 17 occasioni contro solo due dei biancorossi.

Ma Piacenza vanta una vittoria storica contro la formazione umbra: a Roma, nel 2023, nella semifinale di Coppa Italia la Gas Sales aveva guadagnato la finale, poi vinta per 3-0 su Trento.

In questa stagione, poi, Piacenza è sempre riuscita a mettere in difficoltà Perugia, cedendo al tiebreak in entrambe le gare di stagione regolare, dopo lunghe battaglie.

La serie proseguirà con gara 2 che si disputerà giovedì 9 aprile alle 20.30 al Palabanca, mentre gara 3 è in programma domenica 12 aprile alle 18, di nuovo a Perugia. In caso di necessità, gara 4 si giocherà domenica 19 aprile a Piacenza e l’eventuale gara 5 è prevista per il 26 aprile a Perugia, con orari ancora da definire.

In mezzo, 15 e 22 aprile, la Gas Sales disputerà la finale di Cev Cup contro i tedeschi di Luneburg, guadagnata con la vittoria contro Lubiana.

Coach Dante Boninfante

Dante Boninfante, allenatore Gas Sales Bluenergy, invita l'ambiente biancorosso a guardare alla difficile sfida con ottimismo: «Affrontiamo una squadra il cui valore assoluto lo conosciamo tutti in Italia e anche fuori dai nostri confini. C’è poco tempo per lavorare tra una trasferta e l’altra, questa di Perugia è la terza nel giro di otto giorni, abbiamo pochi giorni prima della gara li sfrutteremo per mettere a fuoco come riuscire ad approfittare delle eventuali possibilità che i nostri avversari ci daranno durante la gara. Dobbiamo sempre affrontare ogni partita a viso aperto, senza alcun timore, abbiamo anche noi valori importanti. Non dobbiamo guardare troppo al di là della rete, devono essere gli altri a guardare verso di noi e questo atteggiamento deve esserci anche con una squadra forte come Perugia».

L’avversaria è una corazzata

Dall’altra parte della rete c’è Sir Susa Scai Perugia, che dopo aver vinto in questa stagione la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club ha chiuso la regular season al primo posto, garantendosi la partecipazione alla prossima Champions League, manifestazione vinta la scorsa stagione e che la vede in final four a Torino in questa annata. La formazione umbra affronta questa stagione di fatto con il sestetto titolare invariat,o con cinque innesti nel resto della rosa. Non è cambiata la diagonale di posto due, con capitan Simone Giannelli e Wassim Ben Tara. Il suo nuovo compagno di reparto è Gabrijel Cvanciger, 21 anni, proveniente da Grottazzolina, volto nuovo anche il vice di Giannelli: è arrivato da Treviso il più giovane del gruppo bianconero, il diciottenne Bryan Argilagos, palleggiatore italo-cubano, ma di passaporto italiano. Al centro, Roberto Russo, Sebastian Solè e Agustin Loser sono affiancati dalla new entry Federico Crosato. Il reparto di schiacciatori si è arricchito con l’arrivo di Donovan Dzavoronok che completa i posti 4 con Yuki Ishikawa, Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. La difesa di Perugia è ancora nelle mani di Massimo Colaci, alla sua nona stagione consecutiva in Umbria, che fa reparto con Marco Gaggini. Alla guida della squadra Angelo Lorenzetti e il suo vice, Massimiliano Giaccardi.