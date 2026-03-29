Una fantastica Gas Sales vola in semifinale scudetto

La Gas Sales Bluenergy espugna per la seconda volta consecutiva il PalaPanini, supera Valsa Group Modena e stacca il pass per le semifinali scudetto, dove ad attenderla c’è la Sir Susa Scai Perugia (gara 1 lunedì 6 aprile in Umbria). E di fatto ottiene anche un pass per la prossima stagione in Europa, Champions League o Coppa Cev si vedrà strada facendo.

La partita finisce 3-1, mentre la serie dice 3-2 per Piacenza: Lupi Biancorossi in festa a fine gara con tutti i giocatori sotto la curva da loro occupata e regalo di compleanno speciale per la presidente Elisabetta Curti. Straordinaria partita di Efe Mandiraci, 22 punti a referto conditi da 9 ace che di fatto hanno spaccato i parziali. In doppia cifra anche Gutierrez con 17 sigilli e Simon con 10. Rientro in campo per Galassi, autore di 4 punti.

La partita

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Simon al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. Valsa Group Modena risponde con Tizi-Oualou e Buchegger in diagonale, Mati e Sanguinetti al centro, Davyskiba e Luca Porro alla banda, Perry è il libero.

Muro ed ace protagonisti da entrambe le parti fin dai primi scambi, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impatta a quota tre e mette la freccia con l’ace di Mandiraci e il primo tempo di Simon (3-5). Si gioca punto a punto, la testa l’ha sempre avanti Piacenza che sul 10-11 piazza l’allungo: Mandiraci, Gutierrez ed ace di Mandiraci (10-14) con coach Giuliani a chiamare il secondo time out a disposizione. Alla ripresa del gioco altri tre punti biancorossi conditi da due ace di Mandiraci (10-17). Modena mette

mano alla panchina, dentro Massari e Bento e poco dopo il libero Federici, il punto di Gutierrez vale otto lunghezze di vantaggio (12-20), Modena qualche punto lo rosicchia (18-23) con coach Boninfante a chiamare tempo, sono sei i set point per i biancorossi che subito chiudono con un block in di Simon.

Il parziale è aperto dall’ace di Buchegger, Simon e subito dopo Gutierrez fanno mettere il naso avanti ai biancorossi (4-5) che sul sei pari allungano con Bovolenta, Mandiraci ed ace di Gutierrez (6-9) con Giuliani a chiamare tempo. Alla ripresa del gioco arrivano i primi due punti di Luca Porro (8-9), la parità è cosa fatta a quota dieci con l’ace di Luca Porro e Boninfante a chiamare tempo. Modena avanti di uno (14-13) con l’ace Davyskiba, l’errore in attacco di Bovolenta consegna due lunghezze di vantaggio ai canarini (19-17) con Boninfante a chiamare il secondo time out a disposizione, l’ace di Buchegger porta ai suoi tre set point e poi chiude il parziale.

Le due squadre spingono dalla linea dei nove metri, l’ace di Gutierrez porta avanti i suoi di uno (5-6), Modena ringrazia per una incertezza biancorossa e un attacco out (9-7), il block in su Mandiraci (10-7) fa chiamare tempo a Boninfante. Il turno in battuta di Mandiraci fa male a Modena che si vede superata (11-12), a quota sedici è ancora parità, dentro Galassi per Comparoni, Simon batte forte, Mandiraci chiude lo scambio (16-18), il muro sull’attacco di Bovolenta regala la parità a Modena a quota diciotto. Ace di Paolo Porro e Piacenza è ancora a più due (18-20), block in di Gutierrez ed è più tre (19-22), due ace consecutivi di Mandiraci e sono cinque i set point biancorossi (19-24) che chiudono alla seconda possibilità.

Modena cerca subito la fuga (1-3), l’ace di Mandiraci vale la parità a quota tre, è Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a guidare le danze con due lunghezze di vantaggio (9-11) quando Giuliani chiama tempo prima del turno in battuta di Mandiraci. Alla ripresa del gioco muro di Gutierrez e subito dopo diagonale dello schiacciatore cubano per il più quattro (9-13). Modena un paio di punti li rosicchia (15-17), time out di Boninfante e alla ripresa del gioco Piacenza va a più tre (15-18). L’ace di Mandiraci, dopo il time out modenese, porta a più quattro i biancorossi (16-20), il block in biancorosso porta in dote cinque match ball (19-24), si chiude con Mandiraci.

Il commento di coach Boninfante

«Vincere due volte consecutive qui a Modena non era facile - commenta coach Dante Boninfante - ci siamo riuscito grazie ad una gara molto importante da parte di tutti. Una serie di battute e l’attacco con la palla alta sono state l’ago della bilancia, la gara con Lubiana di mercoledì scorso ci ha dato tante consapevolezze e i ragazzi qui hanno giocato una partita bellissima. Adesso Modena in questa stagione non la troveremo più finalmente. Tutta la serie è stato uno spot per la nostra pallavolo, gare equilibrate, corrette e davvero belle. Galassi? Aveva una voglia matta di esserci, si è allenato tantissimo, ha dato il suo contributo».

Il tabellino

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (18-25, 25-21, 20-25, 20-25)

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 0, Davyskiba 11, Mati 8, Buchegger 14, Porro 14, Sanguinetti 8, Massari 0, Perry (L), Federici (L), Anzani 0, Bento 0, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Ikhbayri. All. Giuliani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Mandiraci 22, Simon 10, Bovolenta 9, Gutierrez 17, Comparoni 2, Iyegbekedo (L), Pace (L), Galassi 4, Bergmann 0, Loreti 0. N.E. Leon, Travica, Andringa. All. Boninfante.

Arbitri: Puecher, Giardini.

Note: durata set: 23', 29', 29', 27'; tot: 108'.