Gas Sales da applausi, travolta Modena 4-0 nel primo test di livello

Nonostante il prestigio dell’avversario, la Gas Sales si conferma ad alti livelli e supera al PalaBancaSport la Valsa Group Modena 4-0, nel primo allenamento congiunto contro una squadra di pari categoria.Piacenza inizia con il sestetto che ha il sapore di essere quello titolare per l’inizio stagione, con l’unica eccezione fatta per il reparto centrali, attualmente composto dal solo Francesco Comparoni, affiancato da Luca Kotlar e Luca Fraleone in prestito dalla Serie B.Coach Dante Boninfante sembra essere convinto della coppia Manuel Zlatanov e Miguel Gutierrez in posto quattro, che non delude.Se nel primo set si rimane impressionati dalla facilità di realizzazione del giovane Zlatanov, nel secondo sale in cattedra il cubano recuperando il parziale fino a metà condotto dagli ospiti.Poi Boninfante cambia, ecco Nikola Brboric per Gutierrez e Henri Leon per Bovolenta.

Piacenza guida con autorità anche il terzo set fino al 25-23 finale.C’è spazio poi per il classico set aggiuntivo, utile sia per sperimentare soluzioni alternative in campo sia per dare spazio ai più giovani. Vinto anch’esso dai biancorossi 25-20, con un Leon in grande spolvero in attacco e dai nove metri.Adesso per la Gas Sales inizia il bello: in programma avranno solo amichevoli contro compagini internazionali e di pari categoria.Il prossimo allenamento congiunto sarà il primo in trasferta, sabato 26 alle 17 contro Cuneo.

Daniele Botti