Gas Sales da applausi, travolta Modena 4-0 nel primo test di livello
Ottime risposte da Zlatanov e Gutierrez al PalaBancaSport in vista dell'amichevole a Cuneo
Redazione Online
|2 ore fa
gas sales modena lambri
Nonostante il prestigio dell’avversario, la Gas Sales si conferma ad alti livelli e supera al PalaBancaSport la Valsa Group Modena 4-0, nel primo allenamento congiunto contro una squadra di pari categoria.Piacenza inizia con il sestetto che ha il sapore di essere quello titolare per l’inizio stagione, con l’unica eccezione fatta per il reparto centrali, attualmente composto dal solo Francesco Comparoni, affiancato da Luca Kotlar e Luca Fraleone in prestito dalla Serie B.Coach Dante Boninfante sembra essere convinto della coppia Manuel Zlatanov e Miguel Gutierrez in posto quattro, che non delude.Se nel primo set si rimane impressionati dalla facilità di realizzazione del giovane Zlatanov, nel secondo sale in cattedra il cubano recuperando il parziale fino a metà condotto dagli ospiti.Poi Boninfante cambia, ecco Nikola Brboric per Gutierrez e Henri Leon per Bovolenta.
Piacenza guida con autorità anche il terzo set fino al 25-23 finale.C’è spazio poi per il classico set aggiuntivo, utile sia per sperimentare soluzioni alternative in campo sia per dare spazio ai più giovani. Vinto anch’esso dai biancorossi 25-20, con un Leon in grande spolvero in attacco e dai nove metri.Adesso per la Gas Sales inizia il bello: in programma avranno solo amichevoli contro compagini internazionali e di pari categoria.Il prossimo allenamento congiunto sarà il primo in trasferta, sabato 26 alle 17 contro Cuneo.
Piacenza guida con autorità anche il terzo set fino al 25-23 finale.C’è spazio poi per il classico set aggiuntivo, utile sia per sperimentare soluzioni alternative in campo sia per dare spazio ai più giovani. Vinto anch’esso dai biancorossi 25-20, con un Leon in grande spolvero in attacco e dai nove metri.Adesso per la Gas Sales inizia il bello: in programma avranno solo amichevoli contro compagini internazionali e di pari categoria.Il prossimo allenamento congiunto sarà il primo in trasferta, sabato 26 alle 17 contro Cuneo.
Daniele Botti
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Mamma, sono vivo»: i messaggi lanciati dai treni dai militari deportati
2.
Tende, polenta e bersaglieri: le nozze di Enrico e Anna, una sagra di paese
3.
È morto Maurizio Pomarelli, il papà di Elisa: «Non c’è un solo minuto in cui non penso a te»
4.
Dopo 50 anni riapre la stalla del nonno: «Ricchezza è produrre ciò che mangio»