Gas Sales iscritta anche in Serie B

Superlega ma non solo: la Gas Sales Bluenergy ha ufficializzato con un comunicato la partecipazione al campionato di Serie B maschile di volley, che affronterà per la seconda volta nella sua storia con una formazione under 19 allenata da Matteo Antonucci, responsabile tecnico del settore giovanile biancorosso.

Dopo un percorso di crescita costante e un impegno continuo nello sviluppo del settore sportivo e dei giovani talenti, la società si prepara ad affrontare una nuova ed entusiasmante sfida. La partecipazione al campionato di Serie B costituisce un ulteriore passo avanti nel progetto tecnico di Gas Sales Bluenergy, volto a consolidare la propria presenza nel panorama pallavolistico italiano.

La stagione che sta per iniziare vedrà la squadra confrontarsi con realtà di alto livello, offrendo ai propri atleti un'importante opportunità di crescita e valorizzazione. L'obiettivo sarà quello di competere con determinazione, portando in campo i valori che da sempre contraddistinguono il club: passione, professionalità, spirito di squadra e forte legame con il territorio.

Luca Rigolon

«La decisione di iscriverci anche al campionato di Serie B per la prossima stagione - commenta Luca Rigolon, direttore operativo biancorosso - rappresenta un passo di crescita significativo per il nostro settore giovanile. Non si tratta soltanto di un ampliamento della nostra proposta sportiva, ma di una scelta strategica che testimonia la solidità del percorso che stiamo costruendo. Allo stesso tempo, questo passaggio assume un valore particolare: la Serie B rappresenta infatti un tassello fondamentale nel percorso di crescita dei nostri giovani. Offrire ai nostri ragazzi del vivaio biancorosso l'opportunità di confrontarsi con un campionato di categoria superiore significa accelerare il loro sviluppo tecnico e agonistico, permettendo loro di misurarsi con un livello di gioco più esigente in un contesto strutturato e formativo. Questo investimento conferma l'impegno della società nel creare un percorso concreto e continuo tra il settore giovanile e la prima squadra, valorizzando il lavoro quotidiano di tecnici e staff e offrendo ai nostri atleti prospettive di crescita all'interno del progetto Gas Sales Bluenergy. È un investimento sul futuro, prima ancora che sul presente: crediamo che questa nuova sfida rafforzerà l'identità biancorossa e contribuirà a formare i protagonisti sportivi di domani».