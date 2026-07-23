Gas Sales, tra un mese si ricomincia

L'inizio della stagione 2026/27 per la Gas Sales Bluenergy è ormai alle porte. In vista della prossima Superlega di volley, i biancorossi dal 24 agosto tornerà al lavoro al Palabanca.

Il gruppo a disposizione di coach Dante Boninfante inizialmente non sarà al completo, visti gli impegni che alcuni giocatori hanno con le rispettive nazionali. Dopo le visite mediche e i primi test in palestra, nel pomeriggio del 27 agosto primo allenamento aperto al pubblico.

La regular season biancorossa inizierà a Padova il 18 ottobre 2026 e si chiuderà il 28 febbraio 2027 a Verona. Anche nella prossima stagione il calendario sarà asimmetrico: girone di andata e di ritorno non combaceranno. Cinque i turni infrasettimanali: mercoledì 4 novembre, mercoledì 2 dicembre, sabato 26 dicembre, mercoledì 13 gennaio e mercoledì 24 febbraio. Piacenza ne giocherà tre in casa e due fuori, il 4 novembre a Trento e il 13 gennaio a Perugia.

Accederanno ai play off scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che dal 7 marzo si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite); semifinali e finali si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata.

Il debutto in Cev Cup avverrà ai sedicesimi di finale, con la gara di andata tra l’8 e il 10 dicembre: avversaria della Gas Sales una squadra proveniente dalla Champions League, la perdente del primo turno tra la formazione olandese dell’Orions Stars Doetinchem e la formazione macedone dell’Ugd Stip. Gara di ritorno tra il 5 e 7 gennaio 2027.