La Gas Sales torna al Palabanca per riprendere a correre

Per la Gas Sales Bluenergy è iniziato un mese di novembre colmo di big match. Archiviato il primo mercoledì contro Trento, terminato 3-2 a favore dell’Itas, in una montagna russa di emozioni: prima il buio, poi la rimonta biancorossa terminata, ahinoi, con la sconfitta nel quinto set. Quella che va in scena oggi al PalaBanca non sarà da meno. Alle 18 arriva Rana Verona, detentrice dell’ultima Coppa Italia, primo trofeo della storia di questa società.

Coach Boninfante mercoledì aveva deciso di cambiare la sua formazione titolare, con l’inserimento di Robinson e Comparoni per Gutierrez e McHenry. Scelta che purtroppo non ha pagato, costringendo il tecnico a tornare sui suoi passi da metà del secondo set. Oggi, davanti ai suoi tifosi, la sensazione è che si vogliano affrontare gli avversari forti delle proprie sicurezze: la crescita esponenziale delle ultime prestazioni di McHenry fa intravedere quella giusta intesa che si sta creando con Paolo Porro, mentre la coppia in posto quattro formata da Miguel Gutierrez e Manuel Zlatanov è il giusto appoggio alla leadership offensiva di Alessandro Bovolenta.