Gli Usa eliminano l'Italia, brilla McHenry

Ad aggiudicarsi il derby mondiale in casa Gas Sales Bluenergy (Bovolenta e Galassi contro McHenry e Robinzon) sono gli Stati Uniti, che nei quarti di finale di Vnl giocati in Cina superano l'Italia con un netto 3-0.

Gli Azzurri disputano due primi set sottotono, soffrendo in maniera particolare l'efficacia al servizio degli americani e senza mai riuscire a trovare la consueta continuità e tranquillità offensiva. La formazione a stelle e strisce non solo mette costantemente pressione dai nove metri, ma costruisce il vantaggio anche grazie a un contrattacco efficace e ben organizzato.

Tra i giocatori biancorossi il protagonista è Merrick McHenry, schierato titolare fin dal primo pallone e autore di una prestazione positiva. C'è spazio anche per una breve apparizione di Cooper Robinson nel finale del secondo set, impiegato per rinforzare il muro. Non impiegati dal ct De Giorgio, invece, Bovolenta e Galassi.

Se i primi due parziali sono di dominio statunitense, nel terzo l'Italia reagisce con orgoglio e, per la prima volta nel match, riesce a prendere in mano il punteggio, volando fino al 14-9. A cambiare nuovamente l'inerzia è però un devastante turno al servizio di Hanes, che firma tre ace e un servizio vincente, trascinando gli Stati Uniti alla rimonta e per poi mantenere il controllo fino alla fine. Al termine della gara Yuri Romanò ammette «abbiamo subito troppi ace», una fotografia fedele di una partita in cui il servizio ha fatto la differenza. Si chiude così il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League. Gli Azzurri salutano la competizione ai quarti di finale dopo un'ottima fase regolare, conclusa con un record di otto vittorie e quattro sconfitte.

Per gli Stati Uniti si tratta del primo successo contro l'Italia in questa edizione del torneo, dopo la sconfitta per 3-2 subita nella fase preliminare. Saranno ora gli americani ad affrontare il Giappone nella semifinale in programma sabato alle 13.30 ora Italiana.

Il tabellino

Italia-Stati Uniti 0-3 (22-25, 22-25, 21-25)

Italia: Giannelli 1, Balaso (L), Bottolo 14, Romanò 16, Lavia 2, Sanguinetti 7, Mati 4. Laurenzano (L), Porro L. 3, Sbertoli, Sani. N.e.: Russo, Galassi, Bovolenta. All. De Giorgi.

Stati Uniti: Christenson 2, Shoji (L), Anderson 15, Hanes 21, Averill 5, Champlin 10, McHenry 2. Robinson, Jendryk 1, Ma'a, Hartke. N.e.: Briggs, Defalco, Knigge. All. Kiraly.

Arbitri: Simonovic Vladimir, Jurkovic Ksenija.

Durata: 27', 28', 30'.

Italia: a 18, bs 66, mv 4, et 47.

USA: a 29, bs 58, mv 14, et 73.