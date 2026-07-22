Italia-Usa di Vnl è un derby in casa Gas Sales

Quattro giocatori di Gas Sales Bluenergy prenderanno alla Finals di VNL in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo in Cina: il centrale Gianluca Glassi e l’opposto Alessandro Bovolenta vestiranno la maglia della Nazionale Azzurra mentre lo schiacciatore Cooper Robinson e il centrale Merrick McHenry quella della Nazionale Statunitense.

E sarà subito derby biancorosso in Cina: Italia e Stati Uniti, infatti, saranno avversari, nella gara dei quarti di finale, giovedì 30 luglio alle 9 italiane.

La Nazionale maschile azzurra, salutata Osaka, ha raggiunto la capitale del Giappone Tokyo dove svolgerà un periodo di preparazione in vista del rush finale della VNL, tutte le gare saranno visibili in Italia in diretta streaming su VBTV. Dopo il trasferimento e due giorni di riposo, gli azzurri torneranno in campo, dunque, per allenarsi e preparare al meglio l'ultimo atto della manifestazione.

Gli azzurri rimarranno a Tokyo fino a sabato 25 luglio; mentre sabato 24 luglio, alle ore 10.30 italiane, disputeranno un match amichevole con il Giappone presso la Todoroki Arena di Tokyo.