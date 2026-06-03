La baby Gas Sales campione regionale

La formazione Under 12 della Gas Sales Bluenergy Volley si è laureata campione regionale nella finale di categoria che si è giocata ad Imola. Nella finale ha superato la Bper Modena Volley per 2-1 (15-12, 15-9, 9-15).

In mattinata i giovanissimi biancorossi, inseriti nel girone B insieme a Pallavolo Viserba Masterlam, Bper Modena Volley e Uisp Imola Volley, hanno superato la Pallavolo Viserba per 3-0 (15-6, 15-10, 15-6) mentre nel pomeriggio sono stati superati dalla BPER Modena Volley per 2-1 (15-13, 15-14, 11-15 per i modenesi) centrando comunque l’accesso alla Semifinale per assegnare i primi quattro posti.

Nel pomeriggio in semifinale hanno superato l’Anderlini 1985 Boys Modena per 2-1 15-7, 15-12, 10-15) staccando il pass per la finale dove hanno incontrato e superato la Bper Modena Volley per 2-1 (15-12, 15-9, 15-9) che, nell’altra semifinale, aveva superato il San Pio X per 3- 0 (15-14, 15-7, 15-8).

La rosa

Giordano Corvino, Tommaso Freschi, Alessandro Simoni, Riccardo Rolleri, Enea Aquino, Edoardo Baldini, Leonardo Cernuschi, Samuele De Luca, Federico Fallica e Francesco Taglia.

Allenatori

Giuseppe Bellissimo e Francesco Camini.

Dirigente accompagnatore

Massimiliano Simoni.