La corazzata slovena minaccia la Gas Sales

La Gas Sales Bluenergy, dopo la sfortunata maratona persa 3-2 con Modena in gara 4 dei playoff scudetto, si rituffa in Europa. Stasera alle 20.30 scende in campo al Palabanca per la gara di andata della semifinale di Cev Cup contro la formazione slovena dell’Ach Volley Ljubljana. Arbitri la polacca Magdalena Niewiarowska e il portoghese Nuno Taixeira.

«Sarà una partita difficile - commenta l'assistente allenatore biancorosso Antonio Mariano - incontriamo una squadra equilibrata, con giocatori molto esperti e alcuni giovani interessanti. Tanti di loro in Italia hanno giocato e rappresentano lo zoccolo duro della nazionale slovena: Stern, Pajenk, Kovacic, Ropret e Urnaut non hanno bisogno di presentazioni, tra gli emergenti di prospettiva ci sono i due fratelli centrali Krzic. È una squadra che si conosce da tempo, ha tanta voglia di giocare e non molla mai. Dovremo avere un approccio alla partita molto deciso e positivo, giochiamo in casa e dobbiamo far valere il fattore in campo in vista anche della gara di ritorno che affronteremo in un ambiente caldo». Tornano al Piacenza due vecchie conoscenze biancorosse: l’opposto Toncek Stern e lo schiacciatore Tine Urnaut.