La Gas Sales Sitting Volley terza in Coppa Italia

La Gas Sales Bluenergy Sitting Volley chiude la sua stagione con un lusinghiero terzo posto in Coppa Italia, manifestazione andata in scena al PalaVejanum Pietro Mennea di Viggiano, in provincia di Potenza. Nella finale per il terzo posto i biancorossi hanno superato Fiano Romano per 3-1 (25-22, 25-23, 17-25, 25-14), imponendo il proprio ritmo e proponendo un buon gioco fin dal primo scambio.

Nella semifinale giocata sabato, la Gas Sales Bluenergy era stata superata dalla Fermana per 3-0 (25-21, 25-15, 25-23), mentre nell’altra semifinale Nola aveva superato Fiano Romano per 3-0 (25-17, 25-19, 25-16).

La Coppa Italia maschile di sitting volley è stata vinta per la settima volta consecutiva dalla formazione di Nola, che in finale ha superato in rimonta la Fermana per 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-20



I biancorossi, vicecampioni d’Italia, non sono riusciti in Basilicata a ripetere quanto fatto nella final four scudetto quando a Reggio Emilia, due settimane fa, in semifinale avevano superato proprio la Fermana. Ma il risultato anche in Coppa è stato comunque lusinghiero. «Sono molto orgoglioso del risultato della squadra - commenta il capitano Giuseppe La Montagna - non era facile reagire dopo la sconfitta di subita in semifinale, riuscire ad arrivare sul podio di una competizione nazionale non è mai scontato. Chiudiamo la stagione festeggiando un risultato che ci deve fare onore, ringrazio tutti i ragazzi del nostro gruppo e la società per il bellissimo anno passato insieme».

La rosa

Davide Aielli Chiesa, Giuseppe Luigi La Montagna, Simone Burzacchi, Federico Comparoni, William Brasina, Gabriele Camisa, Mattia Canali, Luigi Russo, Giovanni Martia Monteverdi, Mady Kante, Massimo Zileri, Angelo Gelati, Giuseppe Siddiolo, Massimo Castellani.

Allenatore: Giovanni Marani.