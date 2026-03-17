La Gas Sales vuole una notte magica

Serata decisiva per la Gas Sales Bluenergy, impegnata questa sera alle 20.30 al PalaPanini di Modena per gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto.

Dopo lo strepitoso successo in gara 2 domenica al Palabanca, i biancorossi hanno riportato in parità la serie e questa sera sono chiamati a un'altra grande prestazione, per potersi giocare il passaggio del turno domenica davanti al pubblico amico.

«In gara 2 - commenta il palleggiatore Paolo Porro - siamo partiti nervosi, forse ci trascinavamo ancora la partita precedente quando eravamo avanti 2-0 e poi abbiamo perso al tie-break. Siamo stati bravi ad impattare la serie e adesso aspettiamo questa partita, senza dubbio difficile: è difficile immaginare cosa aspettarsi, certamente dobbiamo restare pronti con la testa perché sono sicuro che da qui alla fine della seria ci saranno altri tie-break».