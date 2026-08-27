L'abbracio dei tifosi all'allenamento della Gas Sales

Tanto entusiasmo oggi al PalaBancaSport per il primo allenamento a porte aperte della Gas Sales Bluenergy Piacenza, al lavoro in vista della stagione 2026/2027.

La preparazione, iniziata lunedì, è proseguita nel pomeriggio con una seduta durante la quale i biancorossi hanno cominciato a prendere confidenza anche con la palla. L’allenamento si è concluso intorno alle 19, lasciando poi spazio all’abbraccio con i tifosi, entusiasti di ritrovare i propri beniamini.

Paolo Porro saluta i tifosi

Sugli spalti erano presenti anche i Lupi Biancorossi, che hanno esposto lo striscione «Buon vento a chi oggi (ri)partirà», un augurio di buona fortuna alla squadra dopo una stagione particolarmente sfortunata, soprattutto dal punto di vista degli infortuni.

Tifosi in tribuna

Presenti al PalaBancaSport anche l’amministratrice delegata di Gas Sales Bluenergy Piacenza, Isabella Cocciolo, il direttore generale Hristo Zlatanov, il direttore sportivo Ninni De Nicolo e il team manager Alessandro Fei.

Coach Boninfante introduce l'allenamento

Al termine della seduta, giocatori e tifosi hanno riso e scherzato insieme, in un clima disteso e caratterizzato da grande entusiasmo e ottimismo in vista della nuova annata.