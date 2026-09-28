McHenry già al lavoro: «Onorato di essere a Piacenza»
Volley Superlega - Il centrale Usa si è aggregato al gruppo, domani alle 17.30 amichevole con Pordenone al Palabanca
Redazione Online
|1 ora fa
Archiviato con esito positivo il quarto allenamento congiunto giocato a Cuneo, la Gas Sales Bluenergy ha iniziato la sesta settimana di preparazione che porterà domani l'amichevole con Tinet Prata di Pordenone e sabato a Schio il Memorial Masiera Day.
Da oggi al gruppo si è aggregato il centrale statunitense Merrick McHenry, mentre mercoledì arriverà l’altro americano Cooper Robinson per iniziare con lo staff medico biancorosso il percorso di recupero dopo l’intervento al ginocchio destro e giovedì ottobre al Palabanca tornerà Gianluca Galassi. E sempre da oggi ad affiancare Boninfante e Papi l’assistente allenatore Antonio Mariano reduce dal quarto posto agli Europei con la Slovenia.
«È stata un’estate molto intensa e soddisfacente - ha spiegato Merrick McHenry - adesso sono felice di essere arrivato a Piacenza ed iniziare questa nuova avventura. La Superlega è un sogno per me, sono molto felice ed emozionato di poter finalmente competere in questo campionato e mi sento onorato di poter lavorare a fianco di giocatori molto importanti ed indossare la maglia di questo club».
Da oggi al gruppo si è aggregato il centrale statunitense Merrick McHenry, mentre mercoledì arriverà l’altro americano Cooper Robinson per iniziare con lo staff medico biancorosso il percorso di recupero dopo l’intervento al ginocchio destro e giovedì ottobre al Palabanca tornerà Gianluca Galassi. E sempre da oggi ad affiancare Boninfante e Papi l’assistente allenatore Antonio Mariano reduce dal quarto posto agli Europei con la Slovenia.
«È stata un’estate molto intensa e soddisfacente - ha spiegato Merrick McHenry - adesso sono felice di essere arrivato a Piacenza ed iniziare questa nuova avventura. La Superlega è un sogno per me, sono molto felice ed emozionato di poter finalmente competere in questo campionato e mi sento onorato di poter lavorare a fianco di giocatori molto importanti ed indossare la maglia di questo club».
Domani quinto allenamento congiunto stagionale per i biancorossi: al Palabanca arriva Tinet Prata di Pordenone, formazione neopromossa in Superlega, un nuovo test che consentirà allo staff tecnico di valutare ulteriormente la condizione del gruppo e i progressi fatti nel corso della preparazione. Inizio dell’incontro è fissato alle 17.30, ingresso libero e accesso dal foyer 2 dalle 17.
La settimana proseguirà poi sabato con una nuova uscita al Palasport Livio Romare di Schio, dove, con inizio alle 17 i biancorossi affronteranno Pallavolo Padova, gara che assegnerà il Memorial Masiera Day.
La settimana proseguirà poi sabato con una nuova uscita al Palasport Livio Romare di Schio, dove, con inizio alle 17 i biancorossi affronteranno Pallavolo Padova, gara che assegnerà il Memorial Masiera Day.
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