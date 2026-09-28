McHenry già al lavoro: «Onorato di essere a Piacenza»

Archiviato con esito positivo il quarto allenamento congiunto giocato a Cuneo, la Gas Sales Bluenergy ha iniziato la sesta settimana di preparazione che porterà domani l'amichevole con Tinet Prata di Pordenone e sabato a Schio il Memorial Masiera Day.

Da oggi al gruppo si è aggregato il centrale statunitense Merrick McHenry, mentre mercoledì arriverà l’altro americano Cooper Robinson per iniziare con lo staff medico biancorosso il percorso di recupero dopo l’intervento al ginocchio destro e giovedì ottobre al Palabanca tornerà Gianluca Galassi. E sempre da oggi ad affiancare Boninfante e Papi l’assistente allenatore Antonio Mariano reduce dal quarto posto agli Europei con la Slovenia.

«È stata un’estate molto intensa e soddisfacente - ha spiegato Merrick McHenry - adesso sono felice di essere arrivato a Piacenza ed iniziare questa nuova avventura. La Superlega è un sogno per me, sono molto felice ed emozionato di poter finalmente competere in questo campionato e mi sento onorato di poter lavorare a fianco di giocatori molto importanti ed indossare la maglia di questo club».

Domani quinto allenamento congiunto stagionale per i biancorossi: al Palabanca arriva Tinet Prata di Pordenone, formazione neopromossa in Superlega, un nuovo test che consentirà allo staff tecnico di valutare ulteriormente la condizione del gruppo e i progressi fatti nel corso della preparazione. Inizio dell’incontro è fissato alle 17.30, ingresso libero e accesso dal foyer 2 dalle 17.

La settimana proseguirà poi sabato con una nuova uscita al Palasport Livio Romare di Schio, dove, con inizio alle 17 i biancorossi affronteranno Pallavolo Padova, gara che assegnerà il Memorial Masiera Day.