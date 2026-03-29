Modena-Piacenza, ultimo giro di valzer: chi vince è in semifinale

Gara 5 dei playoff scudetto edizione numero 44: oggi con inizio alle 18 (diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV) Gas Sales Bluenergy torna in campo al PalaPanini per il quinto atto della post-season del campionato Credem Banca 2025-2026. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena che dopo aver vinto al tie break gara 1, ha perso gara 2 e gara 3 per poi impattare la serie vincendo, sempre al tie break, gara 4. Due vittorie a testa nella serie, al meglio delle cinque partite, di questi quarti di finale: il pass per le semifinali se lo aggiudicata la squadra che vincerà stasera. E in semifinale, ad attendere, c’è Perugia che si è qualificata vincendo con Monza la serie per 3-0.

Una gara da dentro o fuori. La formazione biancorossa ha avuto il match ball per chiudere la serie domenica scorsa al PalabancaSport ma Modena ha avuto la forza di sbancare al Pakabanca. Chi perde oggi parteciperà ai playoff che mettono in palio il 5° posto che vedrà al via sette squadre: le quattro uscite dai quarti di finale dei playoff, oltre a Cisterna, Padova e Cuneo. Trento è già in semifinale. La battaglia per la quinta piazza mette in palio l'accesso alla prossima Challenge Cup.