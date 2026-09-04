Porro: «Grande spirito di gruppo in questa Gas Sales»

Un allenamento con pesi e palla nel pomeriggio di oggi chiude la seconda settimana di preparazione di Gas Sales Bluenergy.

La squadra ha portato a termine un intenso programma di lavor,o che ha visto lo svolgimento di sei sedute di allenamento in palestra e sul taraflex del Palabanca, con l'obiettivo di consolidare la condizione fisica e ritrovare il giusto feeling con la palla.

Sono otto i giocatori della nuova rosa presenti: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez e Manuel Zlatanov, il centrale Francesco Comparoni, l’opposto Alessandro Bovolenta e i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro sono aggregati il centrale Luca Fraleone e gli schiacciatori Manuel Bozzetti e Francesco Destro del settore giovanile e della Serie B.

E da lunedì al gruppo si unirà lo schiacciatore serbo Nikola Brboric.

«Queste due settimane sono state incentrate soprattutto sul recupero della condizione fisica - commenta Paolo Porro - e piano piano stiamo inserendo delle situazioni di gioco e abituarci ai vari salti in palestra il tutto per farci trovare al meglio quando torneranno i ragazzi impegnati nelle varie competizioni con le nazionali. C’è un eccellente spirito di gruppo, con noi ci sono dei ragazzi delle giovanili e questo ci fa molto piacere, dovremo creare il gruppo, con alcuni ci conosciamo già, altri sono nuovi volti ma cercheremo di creare fin da subito quello spirito che ci ha contraddistinto anche nella scorsa stagione. Da qui in avanti si alzerà il livello dei carichi di lavoro e l’intensità degli allenamenti, la cosa positiva è che tutti ci siamo fatti trovare fin dal primo giorno in buone condizioni e preparati».