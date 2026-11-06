Un'altra gioia Azzurra per la Gas Sales

Si tinge ancora di azzurro il settore giovanile della Gas Sales Bluenergy: Sergio Ferrari, il giovanissimo centrale biancorosso, da lunedì a venerdì della prossima settimana sarà nuovamente al lavoro in Nazionale a Castelnuovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. È stato infatti convocato, insieme ad altri diciassette atleti, dal direttore tecnico Vincenzo Fanizza per partecipare ad uno nuovo stage di allenamento della Nazionale Under 16.

Ferrari, alto un metro e 96 centimetri, piacentino con mamma brasiliana, ha iniziato a giocare a pallavolo nel gennaio 2024 e in questa stagione è nel roster della formazione Under 15 biancorossa. La scorsa stagione ha inoltre esordito in Serie D.