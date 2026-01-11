Gianluca Galassi: «Un po' dolorante ma sto bene. Miglioro di ora in ora»

«Sto bene, anche se un po' dolorante – fa sapere Gianluca Galassi dopo l’operazione per l’asportazione del tumore al testicolo , effettuata presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano -. Miglioro di ora in ora. Ora posso solo incrociare le dita per gli esami della prossima settimana, per essere sicuro che tutto sia risolto».

Nella mattinata di giovedì, il centrale biancorosso ha infatti affidato ai social un video messaggio dove spiegava che gli era stato diagnosticato un tumore, e che si era dovuto sottoporre a intervento chirurgico.

«Quando mi hanno riferito la diagnosi è stato difficile. La prima cosa che mi sono chiesto, come credo che capiti a tutti in una situazione analoga, è perché fosse capitato proprio a me. Ma è stato un pensiero che, come è arrivato, è sparito. Dopodiché mi sono concentrato sulle cure da intraprendere per risolvere la situazione il prima possibile», ha concluso.

Ora l’atleta azzurro è in attesa di conoscere meglio l’esito degli esami d’accertamento, da cui potrà capire se sarà necessario sottoporsi o meno alla chemioterapia.