Impresa Gas Sales, Trento battuto in rimonta al Palabanca

Gas Sales Bluenergy in un PalabancaSport sold out supera l’Itas Trentino, blinda il quinto posto in classifica e tiene nel mirino lo stesso Trento e Modena avanti di una lunghezza. E mercoledì nel turno infrasettimanale che chiude la Regular Season i biancorossi saranno impegnati a Padova.

Biancorossi che hanno gettato il cuore oltre all’ostacolo e dopo quasi due ore di partita vincono la gara dopo aver perso il primo parziale sul filo di lana. Gara in salita per i biancorossi che ad inizio del terzo parziale hanno perso Bovolenta per un problema alla caviglia e poco dopo Comparoni sempre per un guaio alla caviglia. Seddik in panca di fatto inutilizzabile e quindi è stato Travica (ieri bloccato con la schiena) a scendere in campo come centrale. Poi Comparoni ha stretto i denti e si è rivisto nel quarto parziale.

Dopo dieci partite con Trento senza vittorie Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sconfigge i dolomitici in rimonta dimostrando un grande carattere. Vittoria di squadra che alla fine ha festeggiato con i tifosi biancorossi.

Bene Mandiraci vero trascinatore con i 25 punti a referto eletto MVP, seguito da Gutierrez con 18 sigilli e Bovolenta con 11. A Trento non sono bastati i 16 punti di Bartha e i 14 di Faure.

Gas Sales Bluenergy Piacenza 3

Itas Trentino 1

(23-25, 25-23, 25-21, 25-22)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 4, Mandiraci 25, Comparoni 5, Bovolenta 11, Gutierrez 18, Iyegbekedo 7, Loreti (L), Leon 6, Pace (L), Simon 0, Travica 0, Andringa 0, Bergmann 0. N.E. Seddik. All. Boninfante.

Itas Trentino: Sbertoli 2, Ramon 8, Bartha 16, Faure 14, Lavia 5, Torwie 12, Frassanella Midolo (L), Bristot 2, Pesaresi 0, Garcia Fernandez 2, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Boschini, Sandu. All. Mendez.

ARBITRI: Carcione, Zavater.

NOTE - durata set: 27', 29', 27', 30'; tot: 113'.