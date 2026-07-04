Mutti diventa arbitro di Serie A di volley

Con un comunicato ufficiale, il Comitato territoriale della Federazione pallavolo guidato da Elisa Ghezzi esprime grande soddisfazione per gli importanti traguardi raggiunti da due dei propri ufficiali di gara: Riccardo Mutti e Giancarla Prandini.

Il primo, arbitro dal 2012, ha intrapreso un percorso di crescita costante che lo ha portato nel 2015 alla promozione al rango nazionale, iniziando da allora a dirigere gare del campionato di Serie B.

Recentemente, Mutti ha ottenuto un ulteriore e prestigioso avanzamento nel proprio percorso arbitrale, potendo ora accedere anche a partite di Serie A.

«Si tratta - si legge - di un risultato che premia una crescita solida, continua e costruita nel tempo con grande impegno e dedizione. Per il Comitato territoriale di Piacenza, questo passaggio assume un valore ancora più significativo: l’ultimo salto di categoria in ambito arbitrale da Serie B a Serie A risaliva infatti all’anno sportivo 1996-1997, con Maurizio Giani».

La Fipav provinciale sottolinea poi come anche il cammino di Giancarla Prandini «rappresenti un esempio di competenza, passione e servizio nei confronti della pallavolo territoriale».

Arbitro dal 1997 e arbitro nazionale di Serie B dal 2007, Prandini ha successivamente intrapreso un percorso differente ma altrettanto significativo: dal 2018 è osservatore regionale e, in questa stagione, ha raggiunto l’importante obiettivo di delegato arbitrale, ruolo che consiste nell’osservare le prestazioni degli arbitri di livello nazionale per accompagnarne la crescita costante sotto il profilo tecnico e formativo.

Colonna portante del settore arbitrale del Comitato territoriale di Piacenza, Giancarla Prandini è inoltre docente di livello regionale e rappresenta un punto di riferimento prezioso per tutto il movimento.

Nel commentare il traguardo raggiunto, ha voluto «ringraziare il Comitato per la fiducia riposta nella sua persona e per il lavoro svolto negli anni, che le ha garantito una crescita continua».

Il Comitato Fipav di Piacenza, in conclusione, «rinnova il proprio impegno nel promuovere la crescita del settore, consapevole che investire sugli ufficiali di gara significhi investire nella qualità, nella credibilità e nel futuro dell’intero movimento pallavolistico del territorio».