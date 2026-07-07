Zerminiani: «Arrivato con i playout a un passo, lascio dopo la vittoria playoff»
Parla dopo l'addio, l'ormai ex direttore sportivo del Piacenza il cui mercato è ora nella mani di Leonardo Calistri
Redazione Online
|1 ora fa
Carlo Zerminiani
Mentre il diesse Leonardo Calistri è nel pieno dell'attività per allestire il nuovo Piacenza che andrà nuovamente all'assalto della vittoria nel campionato di Serie D (sempre calde le piste che conducono a Bakayoko, Eusepi e, nome dell'ultim'ora, dell'attaccante Simone Raffini, ex Vado), ha lasciato la scena ormai da alcune settimane Carlo Zerminiani. L'ormai ex direttore sportivo biancorosso, nel corso di una lunga intervista pubblicata sul quotidiano Libertà in edicola oggi, martedì 7 luglio, il giovane dirigente parla dell'esperienza al Piace, durata una stagione e metà del campionato 2024/2025.
«Se dovessi riassumere la mia esperienza in due righe - ha detto Zerminiani - potrei dire che ho trovato una squadra sull'orlo dei playout e la lascio fresca vincitrice dei playoff. Il mio addio? Non si tratta di colpe da espiare, bensì di valutazioni differenti con l'arrivo di un nuovo socio. Posso dire di aver sempre anteposto il Piacenza a tutto il resto».
Ora Zerminiani, sfumato il suo sbarco al Carpi che sembrava cosa fatta, è in attesa di una chiamata: «Spero che il futuro possa sorridere al Piacenza, oltre che al sottoscritto». Leggi l'intervista integrale.
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