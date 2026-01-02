Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca in concerto per ricordare Donatella Ronconi
Eventi Libertà
|2 ore fa
Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca
Giovedì 22 gennaio alle ore 21 - Teatro Politeama Piacenza
Un concerto unico, un dialogo musicale tra strumenti ad aria e lirismo mediterraneo con la tromba di Fresu e l'organetto di Vacca.
Siete tutti invitati
occorre però prenotarsi gratuitamente
FAI PARTE DEL LIBERTÀ CLUB?
Nelle giornate di MARTEDÌ 13 e MERCOLEDÌ 14 gennaio potrai riservare un massimo di 2 posti (fino a esaurimento) telefonando al numero 0523 393916 attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
NON FAI PARTE DEL LIBERTÀ CLUB E VUOI RISERVARE UN POSTO?
A partire da GIOVEDÌ 15 gennaio la prenotazione sarà aperta a tutti tramite il sito https://FresuperDonatellaRonconi.eventbrite.it