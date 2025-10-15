Bando per il sostegno all'innovazione e agli investimenti delle imprese culturali e creative

Progettazione, realizzazione, installazione e messa in servizio di una nuova infrastruttura tecnologica per consentire il passaggio della nostra storica emittente locale alle trasmissioni in Alta Definizione (HD) e garantire un'adeguata competitività di mercato e riallineando il livello di cybersecurity del sistema agli attuali standard industriali

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l’acquisto e installazione di nuove telecamere HD, encoder e server di playout in alta definizione, un ampliamento della capacità di storage, la realizzazione di una scenografia 3D virtuale per il telegiornale e l’adozione di software aggiornati per migliorare la sicurezza informatica. Tutta la catena produttiva sarà adeguata per lavorare in HD, garantendo standard qualitativi in linea con le emittenti nazionali.

Obiettivi

Migliorare la qualità visiva e l'appealing dei prodotti, aprire un nuovo canale di business con la realizzazione di video per le aziende, potenziare la cybersecurity, migliorare i prodotti digitali sul web e la comunicazione territoriale, completare l’offerta multicanale in qualità HD, rispettare gli standard nazionali di produzione HD e garantire la conformità ai controlli regionali (Corecom).

Risultati

Il progetto punta a offrire servizi giornalistici in HD che trasmettono una percezione di maggiore professionalità, a produrre nuovi contenuti video per le imprese locali, ad ampliare i prodotti informativi digitali e multicanale, coinvolgendo nuovi target – soprattutto giovani – e migliorando i processi produttivi con una conseguente riduzione dei costi tecnici, incrementando l’audience e la raccolta pubblicitaria e garantendo una maggiore resilienza contro i cyber attacchi