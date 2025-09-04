Scarica Telelibertà sulla tua Smart TV!
Vivi l’informazione e l’intrattenimento di Telelibertà dove vuoi, quando vuoi: con la nuova app puoi guardare in alta definizione e ovunque ti trovi i programmi in diretta
Cecilia Pizzaghi
|2 ore fa
Come scaricare l'app
1. Accendi la tua Smart TV o il dispositivo compatibile.
2. Accedi allo store ufficiale delle app (Samsung TV Plus, LG Content Store, Google Play Store o Amazon Appstore).
3. Effettua una ricerca digitando “Telelibertà”.
4. Seleziona Scarica / Installa.
5. Al termine del download, salvala tra i preferiti.
6. Avvia l’app e goditi la programmazione di Telelibertà in HD, sempre a portata di telecomando!
Dispositivi supportati
Smart TV Samsung (prodotte dal 2017 in poi)
Smart TV LG (prodotte dal 2014 in poi)
Android TV con Android 5.1 o successivi (da marzo 2015 in poi)
Amazon Fire Stick (tutte le versioni)
Google TV Stick con Android 5.1 o successivi
Per assistenza, ti invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti allo 0523 38 49 99 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.